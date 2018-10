Sairastuminen sai Duudson-Jarnon keskittymään olennaiseen, ja itseensä

Lääkäri kertoi toukokuussa 2017 Duudsonien Jarno Laasalalle, että hänellä on selässä melanooma. Luomi leikattiin nopeasti eikä syöpä ehtinyt onneksi levitä. Syöpädiagnoosi laittoi kuitenkin miehen elämänarvot uusiksi.

"Tajusin elämän rajallisuuden, että hetkinen, minähän voin kuolla. Nyt yritän kuunnella sisintäni ja tehdä enemmän niitä juttuja, jotka ovat itselle tärkeitä. Samalla huomioin muut ihmiset kuten perheeni. Tästä oivalluksesta syntyi myös oma YouTube-kanava"

Hän kertoo myös aloittaneensa uudestaan teini-ikänsä suosikkiharrastukset kuvaamisen ja maastopyöräilyn, jotka jäivät, kun Duudsoneita tehtiin täysillä.

"En halua elää päättömästi. Yritän tehdä vähemmän ja syvällisemmin, ja nauttia siitä."

Laasalaa ei nähdä enää MTV3:n huippusuositun viihdeohjelma Possen syksyn uudella tuotantokaudella. Hän haluaa keskittyä YouTube-kanavaansa ja Duudsonit tuli taloon -ohjelmaan, joka pyörii parhaillaan televisiossa.

MTV3-kanavalla esitettävässä ohjelmassa Duudsonit auttavat suomalaisia perheitä erilaisissa ongelmatilanteissa ja ratkaisukeinona on positiivinen anarkia.

Duudsonit tuli taloon -sarjaa on kuvattu neljä tuotantokautta ja edellisen kerran se nähtiin televisiossa vuonna 2014.

"Duudsonit tuli taloon on hemmetin hyvä ja toimiva sarja, jota on toivottu kovasti takaisin. Tällä kertaa teimme jaksot kolmestaan HP Parviaisen ja Jarppi Leppälän kanssa. Jukka Hildén ei ole mukana, joten minulla on vähän isompi rooli ohjelmassa, mikä on kivaa."

Sarjan viimeiset kuvaukset tehtiin elokuussa, joten jaksot tulevat ulos televisiosta todella nopeasti kuvausten jälkeen. Ohjelmaan lähetettiin tälläkin kaudella satoja hakemuksia, joista Duudsonit valitsivat kahdeksan perhettä mukaan varsinaiseen sarjaan.

"Olen Duudsoneista se, joka venyttää perheen rajaa pisimmälle. Vien esimerkiksi äidin jonnekin ja sitten tapahtuu. Tykkään hulluttelusta. Olemme etuoikeutettuja, että rohkeat perheet päästivät meidät kuvaamaan sarjaa koteihinsa."

Laasalan Youtube-tilillä on tällä hetkellä 63 000 tilaajaa ja hänet palkittiin elokuussa Tubeconissa vuoden parhaasta vlogista eli videoblogista. Kysymyksessä on ensimmäinen projekti, jota Laasala tekee yksin.

"Halusin ottaa hypyn tuntemattomaan. En ole saanut mistään työstä aiemmin näin hyvää palautetta. Jengi arvostaa sitä, että teen omalla tyylillä rohkeasti videoita ja panostan niihin oikeasti."

Jarno Laasalaa kiusattiin koulussa. Hän on kertonut YouTube-kanavallaan koskettavasti kiusaamisen aiheuttamasta tuskasta. Kaikki lapsuuden arvet eivät parane koskaan, mutta karuista kokemuksista selviäminen on tehnyt hänestä myös vahvemman ihmisen.

Koulukiusaamista käsitellään myös Duudsonit tuli taloon -sarjassa. Monet masennuksesta tai muista ongelmista kärsineet ihmiset ovat saaneet voimaa Duudsonien ja Laasalan rohkaisevista videoista.

"Ihmiset ovat avautuneet rajuista jutuista. Eräs nuori kertoi, että hän oli miettinyt oman elämänsä päättämistä, mutta ei tehnyt itsemurhaa, kun katsoi meidän videoita. Huh huh. Itkin palautteen jälkeen. Sillä hetkellä voi kiittää itseään, että olen tehnyt työni hyvin."

Laasalan Youtube-kanava on englanninkielinen. Hän haluaa kannustaa suomalaisia nuoria siihen, että asioita ei tarvitse välttämättä tehdä omalla äidinkielellä, koska maailma on avoinna.

Duudsonien ensiesiintyminen televisiossa tapahtui kaapelikanava MoonTV:llä vuonna 2001. Seinäjokelaisten lapsuudenystävien pienimuotoisesta videofilmailusta on kehittynyt yksi Suomen tunnetuimpia vientivaltteja maailmalla.

Englanninkielisen The Dudesons -televisiosarjan eri tuotantokausia on esitetty yli 150 maassa ja ryhmän kansainvälisillä YouTube-sivuilla on peräti 3,2 miljoonaa tilaajaa.

Missä on Duudsonien valtavan suosion salaisuus?

"Me olemme tehneet erityisesti jenkkipainotteista The Dudesons -sarjaa sillä mentaliteetilla, että haluamme olla maailman parhaita. Ystävyys on vahvasti läsnä ja sarjassa on samaistuttavia elementtejä. Siinä on jotain taikaa, että neljä kaveria elää tuollaista elämää pohjalaisella ranchillä. Siellä sattuu ja tapahtuu, on lemmikkejä, autoja ja muita vehkeitä."

Eteläpohjalaisjuuret näkyvät vahvasti Duudseneissa, joita voisi verrata jopa entisajan puukkojunkkareihin. Pohjalainen hulluus ei ole kadonnut maailman markkinateillä.

"Koen olevani aina pohjalainen. En tunne itseäni helsinkiläiseksi tai pääkaupunkiseutulaiseksi, vaikka asun täällä. Käyn joka kesä Seinäjoella Provinssissa ja Duudsonit-aktiviteettipuistossa useita kertoja vuodessa, mutta lakeuksille takaisin muuttaminen ei onnistu. Viihdekentän työn tekeminen Seinäjoelta käsin on vaikeaa", Laasala sanoo.

Jarno Laasala haaveili nuorempana menestyksestä ja maailman valloituksesta. Duudsonit ovat saavuttaneet suuren suosion Yhdysvalloissa ja kaverit ovat nähneet maailmaa. Enää hän ei unelmoi yksittäisestä diilistä tai elokuvasta.

"Haluan pysyä uteliaana ja löytää rohkeuden mennä niitä asioita kohti, jotka pelottavat. Se on ehkä elämässä vaikeinta. Tämä voi kuulostaa hullulta, mutta oman Youtube-kanavan perustaminen pelotti minua oikeasti. Oli niin turvallista ja tuttua tehdä jätkien kanssa yhdessä Possea."