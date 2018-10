Tästä asti aikaa on ennen muuta rakkaustarina

"Teemme joka toinen vuosi musikaalin Seinäjoen kaupunginteatterissa. Mietimme, mikä aihe liittyisi Etelä-Pohjanmaahan. Onko näiltä nurkilta lähtenyt esimerkiksi bändejä maailmalle? Sitten tuli mieleen Pauli Hanhiniemi, joka on Alavudelta", Seinäjoen kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Christian Lindroos sanoo.

Kolmas Nainen -yhtyeen ja Pauli Hanhiniemen klassikkobiisit avaavat Tästä asti aikaa -musikaalissa Seinäjoen kaupunginteatterin suuren näyttämön syyskauden. Lindroos vastaa ohjauksesta ja Vera Tyhtilä käsikirjoitti musiikin kylkeen kahden nuoren aikuisen Turon ja Emman tarinan.

Lindroosin mukaan Tästä asti aikaa -musikaali vie katsojat takaisin 1990-luvulle aikakauden musiikin, vaatteiden ja meiningin kautta. Tyhtilä kirjoittaa mielellään yhteiskunnallisista aiheista, joten musikaalissa käsitellään myös 1990-luvun lamaa.

"Työttömyys ei ole välttämättä seksikäs aihe musikaalissa, mutta se antaa ihmisille ajateltavaa. Tästä asti aikaa on kuitenkin ennen kaikkea rakkaustarina, jossa on mukana farssia ja komediaa. Tämä on mukaansatempaava ja hauska, kunnon klassinen rock-musikaali", Lindroos sanoo.

Kolmas Nainen -yhtyeen keulahahmo Pauli Hanhiniemi näytti vihreää valoa musikaalin tekemiselle vuosi sitten.

Musikaalissa kuullaan Kolmannen Naisen suurimmat hitit kuten Valehtelisin jos väittäisin ja Tästä asti aikaa, mutta myös vähemmän soitettuja helmiä.

Olli Rahkonen ja Reeta Vestman esittävät musikaalin pääparia. Rahkonen valmistui teatteritaiteen maisteriksi 2016. Hän on esittänyt esimerkiksi Touko Laaksosen roolin Turun kaupunginteatterin Tom of Finland -musikaalissa.

Vestman on valmistunut näyttelijäksi 2011 Lontoon Royal Academy of Musicin musiikkiteatterin osastolta sekä musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta. Hän on tehnyt viimeiset seitsemän vuotta musikaalien päärooleja.

"Esiinnyn mielelläni Seinäjoella, koska äidin puolen suku on Kurikasta kotoisin. Kurikasta kävi melkein satapäinen porukka katsomassa Turussa Tom of Finlandia ja Seitsemää Veljestä", Rahkonen kertoo.

"Minullakin miehen puolen suku on Lapuan Tiistenjoelta", Vestman kuittaa.

Olli Rahkonen suoritti armeijan Kaartin Soittokunnan solistina, missä Kolmannen Naisen kappaleet tulivat tutuiksi. Hän nostaa Pauli Hanhiniemen samaan kategoriaan Tuomari Nurmion ja Gösta Sundgvistin kanssa.

"He ovat kaikki pienen ihmisen asialla. Pidän Kolmannen Naisen laulujen arkisuudesta. Reeta on kova Disney-fani, mutta minulle rakkaus on enemmän sitä, että pyyhitään sinapintahroja paidalta grilli-illan jälkeen", Rahkonen naurahtaa.

Vestman on keikkaillut 16-vuotiaasta asti. Tällä hetkellä hän toimii teatteritöiden ohella The Roots of Love -yhtyeen vokalistina.

"En ole laulanut aikaisemmin Pauli Hanhinimen biisejä. Olen vasta nyt tutustunut paremmin hänen tuotantoonsa ja tykkään todella paljon arkiromantiikasta. Hanhiniemi osaa hienosti vangita hetken lauluihinsa."

Rahkosen suosikkikappale Kolmannen Naisen tuotannosta on Joki. Vestman ja Lindroos vannovat Valehtelisin jos väittäisin -kappaleen nimiin.

"Minua alkaa aina itkettää, kun kuulen radiosta Valehtelisin jos väittäisin", Vestman herkistyy.

Lindroosin mukaan Tästä asti aikaa -musikaalia voi suositella kaikille katsojille ehkä pienimpiä lapsia lukuun ottamatta.

Rahkosen mukaan Etelä-Pohjanmaalla törmää Pauli Hanhiniemen varauksettomaan fanitukseen, mutta Helsingissä Eppu Normaali ja Kolmas Nainen ovat monien mielestä noloja.

"Kolmannen Naisen sanat ja kieli ovat universaaleja, joten niiden luulisi toimivan missä vaan.

"Tästä asti aikaa voisi upota ihmisille, joita ei muuten löydä lauantai-iltana teatterikatsomosta", Lindroos sanoo.

Tästä asti aikaa -musikaalin ensi-ilta Seinäjoen kaupunginteatterissa 26. lokakuuta.