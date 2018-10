Kanada laillisti kannabiksen viihdekäytön – ihmiset jonottivat päästäkseen ostoksille

Kannabiksen viihdekäytön salliva laki on astunut tänään keskiviikkona voimaan Kanadassa. Kanadasta on näin tullut toinen maa, joka laillisti kannabiksen viihdekäytön. Aiemmin viihdekäyttö on ollut laillista Uruguayssa ja osassa Yhdysvaltain osavaltioita.

Kanadan parlamentti sääti viihdekäytön sallivan lain kesällä. Laki astui voimaan keskiviikkona 17.10. ja ensimmäiset kannabista myyvät kaupat avasivat ovensa jo keskiyöllä vuorokauden vaihtuessa.

Kanadan yleisradioyhtiön CBC:n mukaan ensimmäiset kaupat avattiin Newfoundlandissa ja osissa Labradoria, sillä niissä on eri aikavyöhyke kuin muussa Kanadassa. CBC:n tietojen mukaan ihmiset jonottivat kauppojen ulkopuolella, päästäkseen ostamaan laillista kannabista.

Kanadan ensimmäisen laillisen kannabisgramman ostanut Ian Power kertoi CBC:lle, että oli jonottanut kaupan ulkopuolella iltakahdeksasta alkaen. Hän sanoi, että oli unelmoinut pitkään olevansa ensimmäinen kanadalainen, joka ostaa päihdettä laillisesti.

Kannabiksen laillistaminen oli yksi Kanadan pääministerin Justin Trudeaun vaalilupauksista vuoden 2015 parlamenttivaalikampanjassa. Trudeau edustaa liberaalipuoluetta.

Liberaalien mukaan kannabiksen laillistamisella halutaan suitsia järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, sillä kannabis on rikollisjärjestöille merkittävä tulonlähde

Lakimuutosta on perusteltu myös halulla estää kannabiksen päätymistä lasten ja nuorten käsiin. Ajatus on, että toisin kuin katukaupassa, säännellyissä ja valvotuissa myyntipisteissä alaikäisten on vaikeampi saada ostetuksi kannabista.

Laillisen käytön ikäraja on useimmissa osavaltioissa 19 vuotta.

Keskustavasemmistolainen iPoltics-uutissivusto kertoo jutussaan Kanadan veroviranomaiset arvioivan, että kannabiksen laillistaminen tuo maahan ensimmäisen vuoden aikana 35 miljoonaa Kanadan dollaria (noin 23 miljoonaa euroa) lisätuloja.

Statistics Canadan helmikuussa 2018 tekemän kyselyn mukaan 14 prosenttia kanadalaisista, noin 4,2 miljoonaa ihmistä, kertoi käyttäneensä kannabista viimeisen kolmen viikon aikana. Heistä hieman yli puolet sanoi käyttävänsä kannabista päivittäin tai viikoittain.

