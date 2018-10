MT:n viljelijätoimittajat paljastavat, mitä kuuntelevat traktorissa – kerro omat suosikkisi!

Pitkät päivät traktorin ratissa tai metsäkoneessa olisivat monelle vielä pidempiä ilman musiikkia. Kopissa viihtyvät MT:n toimittajat ovat musiikin suhteen melko kaikkiruokaisia.

"Musiikin suhteen en ole ronkeli, kaikki menee paitsi joululaulut juhannuksena. Jos on koko päivä traktorihommia niin kuuntelen aamulla YleX:n Aamun Vikiä ja Köpiä", maataloustoimittaja Eeva Linnainmaa kertoo.

"Keskipäivällä kuuntelen yleensä Spotifystä joko tämän hetken hittejä, yleensä suomalaisia, humppaa kuten Yölintua, Neljänsuoraa tai muuta sellaista tai countryä."

Iltapäivisin Linnainmaa palaa YleX:n Jenspan ja Alman pariin.

"Paitsi perjantaisin Radio Novan Rakkaustarina on pakko kuunnella."

Puimien lanseerannut pääkirjoitustoimittaja Heikki Tuuri kertoo, että traktorin ja puimurin kopissa kaikuvat samat sävelet.

"Radiosta kuuntelen kaikenlaista musiikkia, muun muassa Suomi Poppia, Novaa ja Iskelmää. Raskas Rock sopii parhaiten raskaisiin koneisiin."

Uutisia tulee joka välissä, joten maailman tapahtumista pysyy hyvin kartalla.

"Välillä kyllästyttää, koska kanavilla on soittolistat, joita ne pyörittävät pitkän työpäivän aikana kerta toisensa jälkeen."

Lounais-Suomen aluetoimittaja Veikko Niittymaa kuvailee itseään laiskaksi radion kuuntelijaksi.

"Jos radio toimisi traktorissa ja sen vielä kuulisi, siinä soisi radio Suomi tai Radio Puhe, päivän pidentyessä Radio Ykkönen", hän kertoo.

Sen sijaan toiselle maataloustiimiläiselle ja Kylvösiemen-lehden päätoimittajalle Tuure Kivirannalle musiikki on olennainen osa traktorihommia.

"Yleensä kuuntelen YleX:ää, vaikka kanavan musiikkitarjonta ei ole ihan sitä, mistä eniten pidän. On muodostunut ihan perinteeksi, toukotöiden aikana siellä soi jokin kappale, jonka kuulen ensimmäistä kertaa ja tykästyn kovasti. Tänä vuonna se oli Arctic Monkeysin 'Four Out Of Five'. Syksyllä pientareita niittäessä iski Vestan 'Ota varovasti'."

"Radiosta tykkään kuunnella myös juontajien hassuttelua ja uutisia."

Jos Niittymaalla on musiikin kuuntelussa teknisiä haasteita, niitä riittää myös Kivirannalla.

"Välillä pidän radiota kiinni, kun jännittää että traktori hajoaa käsiin. Silloin kuulee paremmin mahdolliset oudot äänet."

Mitä musiikkia sinä kuuntelet kopissa? Kiinnostavatko äänikirjat tai radion puheohjelmat? Entä mikä on suosikkiradiokanavasi? Vastaa kyselyyn.