10 kysymystä: Mikä kasvilaji on tuottanut maailman suurimman hedelmän?

10 kysymystä 19.10.2018 Kuinka monta vuotta on tänä vuonna kulunut ns. Prahan keväästä? Minä vuonna jaettiin ensimmäiset Nobelin palkinnot? Mikä vakava epidemia koetteli Suomea vuonna 1918? Suomessa käytössä oleva kalenteri otettiin eräissä maissa käyttöön jo lokakuussa 1582. Millä nimellä kyseinen kalenteri tunnetaan? Mitä ovat harmaaröyhelö ja nappikarve? Mikä on kilkki? Mikä kasvilaji on tuottanut maailman suurimman hedelmän? Mihin kasviheimoon mukulaselleri kuuluu? Tänä vuonna lokakuun alkupuolella nähtiin SAR-kaaria. Mihin ne liittyvät? Mitä mitataan muunnetulla Mercallin asteikolla?