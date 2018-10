"Tämä on ehdottomasti hauskin ilta, mitä baarimikon hommissa voi olla missään"– Villiklubit lievittävät yksinäisyyttä

Villiklubit ovat paikkoja, joissa ihmissuhdetaitoja voi harjoitella turvallisessa ympäristössä. Ne kuuluvat Sexpo-säätiön, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Autismisäätiön yhteinen Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen toimintaan.

Toimintaa esitellään oheisella videolla. Baarimikko Jussi Sture Cafe Clubista rohkaisee ihan kaikkia tulemaan mukaan. Illoista on paljon iloa myös ravintolayrittäjille.

"Tää on ehdottomasti hauskin ilta mitä baarimikon hommissa koskaan voi olla missään. Klubin idea on niin äärettömän hyvä että mua vähän se harmittaa että kaikki kansalaiset ei tajua tulla tänne kattomaan tätä meininkiä, täällä on ihan paras meininki."

Monelle kävijälle Villiklubi on paikka, jossa on mahdollista tavata tuttua kaveriporukkaa. Klubien toimintaan voi osallistua Seinäjoella, Tampereella, Helsingissä ja Turussa. Illat ovat olleet suosittuja.

"Näitä sais olla enemmänkin, sellaiset kaksi kolme kertaa kuussa. Uskallusta vaan niin tää on kivaa, hyviä bändejä ja hyviä ihmisiä ja tää on todella nastaa, mä ainakin rakastan tätä", klubilla käyvä Sami kuvailee.

Sexpo tuo hankkeeseen erityisosaamista seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden kysymyksissä kouluttamalla, tarjoamalla konsultaatiota ja tekemällä seksuaalikasvatusta.

”Toivon, että ihmiset ovat rohkeasti yhteydessä, etenkin jos seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvät asiat pohdituttavat”, hankesuunnittelija ja seksuaalineuvoja Veera Virta kertoo.

”On tärkeää luoda tällaisia tapaamispaikkoja, jonne jokainen voi tulla omana itsenään. Valitettavasti kuulen usein työssäni kiusaamisen kokemuksista, syrjimisestä ja näiden myötä henkilön elämänpiirin kapeutumisesta. Onneksi yksinäisyys ilmiönä on yhteiskunnassamme tunnistettu."