Joko tiedät, mikä on sapas? Mittele tietojasi MT:n 10 kysymystä -visassa!

10 kysymystä 2.11.2018 1. Mistä kertoo Tampereella esitettävä Kylä-näytelmä? 2. Kuka kirjoitti kirjan ­Tuntematon Kimi Räikkönen? 3. Mikä on Esa-pojan supervoima Ihmeperhe-elokuvassa? 4. Mikä on sapas? 5. Mikä on groomi? 6. Mikä on graduaali? 7. Missä sijaitsee Suomen ainoa shooting cinema? 8. Missä Viikonvaihteen palstassa tutustutaan ­ ihmisten ruokailu­tottumuksiin? 9. Miksi päivän 28.10.2018 piti jäädä historiaan? 10. Milloin on seurakunta­vaalien varsinainen äänestyspäivä?