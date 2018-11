Tänään Japanissa alkaa suomalaisten elokuvien viikko

Suomalaisen elokuvan vuosittainen tapahtuma, Finland Film Festival in Japan järjestetään 3.-9. marraskuuta Tokiossa. Esityspaikkana on Euroscape-elokuvateatteri, joka on levittänyt esimerkiksi Aki Kaurismäen elokuvia Japanissa.

Tapahtumassa on esitetty 5-7 viimeaikaista suomalaista fiktio- tai dokumenttielokuvaa. Paikalla on ollut mukana myös tekijävieraita.

Festivaalin ohjelmassa on draama-, dokumentti- ja trillerielokuvia. Tapahtumassa näytetään palkitun dokumenttiohjaajan Virpi Suutarin elokuva Yrittäjä, Inari Niemen ohjaama Joulumaa sekä Paavo Westerbergin Viulisti. Ohjelmistossa nähdään myös Hevi reissu ja Kääntöpiste.

Järjestäjinä toimivat Suomen elokuvasäätiö, Eurospace ja japanilainen elokuvalippujen nettiostofirma MG Lab. Tapahtumaa tukevat Suomen Tokion suurlähetystö ja Suomen Japanin instituutti.

Finland Film Festival 3.-9.11.2018

Paikka: Japani, Tokio (Shibuya)

Tapahtuma on maksullinen.