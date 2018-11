Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandiasta kisaa monipuolinen kirjajoukko: Mukana kuvakirja munasta ja satumuotoon kirjoitettu tietokirja

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia -kilpailun palkintoehdokkaat julkistettiin tänään keskiviikkona.

Taru Anttosen ja Milla Karppisen toimittamaan Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille muille) -kirjaan on koottu tarinat ja muotokuvat yhteensä 60 suomalaisesta naisesta. Kirjaa on ollut tekemässä 24 kirjoittajaa ja 41 kuvittajaa. Tietoiskut on kirjoitettu sadun muotoon, niin että nuoremmatkin lapset ne ymmärtäisivät. Tämän vuoden aikana on julkaistu useita vastaavia kirjoja.

Tuhatkuolevan kirous on Siiri Enorannan kahdeksas kirja. Se kertoo taianomaisen tarinan 14-vuotiaasta Pausta, joka saa kutsun Magia-akatemiaan. Enoranta on ollut ehdokkaana Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandiassa kaksi kertaa aiemmin.

Finaaliin ylsi myös toinen nuorten fantasiakirja. Magdalena Hain Kolmas sisar -teos on Royaumen aikakirjat -sarjan avausosa. Kirjassa kaksi noitaa joutuu pakenemaan kotoaan Maahan.

Riina Mattilan Järistyksiä-kirja sijoittui toiseksi Tuhat ja yksi tarinaa nuoruudesta -kirjoituskilpailussa, minkä ansiosta WSOY otti sen julkaistavakseen. Kilpailun voittanut Jukka Behmin Pehmolelutyttö oli viime vuonna Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandian finaalikuusikossa. Mattilan Järistyksiä kertoo Eeliasta, joka ei tunne olevansa poika eikä tyttö. Pienessä kotikaupungissa tätä ei ymmärretä, mutta muualla sijaitsevassa lukiossa Eelia löytää yhteisön, joka todella hyväksyy hänet.

Kuuden parhaan kirjan joukkoon ylsi myös kaksi kuvakirjaa. Sanna Sofia Vuoren ja Linda Bondestamin Muna kertoo kolmesta kaveruksesta, jotka löytävät lammikosta munan. Samalla he oppivat, että perheitä voi olla monenlaisia.

Maija ja Anssi Hurmeen Varjostajat-kuvakirja käsittelee puolestaan surua ja kaipausta. Kirjassa lapsen elämään ilmestyy kummallinen hahmo, joka estää ihan tavalliset arkirutiinit kuten aamupalan syömisen ja kavereiden kanssa leikkimisen.

Palkintoehdokkaat valinneeseen raatiin kuuluivat libristi Leena Kero-Taiminen, lasten- ja nuortenkirjallisuudentutkija Myry Voipio sekä ohjaaja Rami Saarijärvi. Lopullisen voittajan valitsee toimittaja, tv-tuottaja Riku Rantala.

Kilpailun palkintosumma on 30 000 euroa, ja voittaja julkistetaan 28. marraskuuta. Samana päivänä julkistetaan myös Tietokirjallisuuden ja Kaunokirjallisuuden Finlandia -kilpailujen voittajat. Ensin mainitun kilpailun finalistit julkistettiin maanantaina, kaunokirjallisuuden kärkikuusikko paljastetaan perjantaina.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudelle Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1997 lähtien. Aiemmin se tunnettiin nimellä Finlandia Junior -palkinto.