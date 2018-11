Mikä on Suomen suurin kaupunki pinta-alaltaan? Vastaa MT:n 10 kysymystä -tietokilpailussa!

10 kysymystä 9.11.2018 Ketkä suomalaiset kuuluvat jääkiekkosarja NHL:ssä tänä syksynä kymmenen eniten pisteitä tehneen joukkoon? Missä seurajoukkueessa jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Teemu Pukki pelaa? Ketä taitoluistelijatähteä 3 500 japanilaista tuli seuraamaan Helsinkiin viime viikonloppuna? Mistä puusta tehtyä pukua Jenni Haukio aikoo käyttää itsenäisyyspäivänä? Paljonko Suomen metsät kasvavat vuodessa uusien inventointien mukaan? Paljonko mäntyöljyä syntyy, kun valmistetaan yksi tonni eli tuhat kiloa mäntyselluloosaa? Mikä on Afrikan suurin valtio pinta-alaltaan? Entä mikä on Afrikan suurin valtio väkiluvultaan? Mikä on Suomen suurin kaupunki pinta-alaltaan? Montako sikatilaa Suomessa on tämän vuoden lopussa Kantarin ennusteen mukaan?