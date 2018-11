Isänpäivä pääsee virallisesti samalle viivalle äitienpäivän kanssa – "Poistetaan symbolinen ero"

Isänpäivä lisätään asetuksella virallistettujen liputuspäivien joukkoon, sanoo sisäministeri Kai Mykkänen (kok.).

"Äidit ja isät on nyt syytä asettaa samalle viivalle myös liputuspäivän aseman osalta. Selkein keino on lisätä isänpäivä asetuksella virallistettujen liputuspäivien joukkoon", Mykkänen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Mykkänen kertoi Twitterissä jo perjantaina linjanneensa, että isänpäivästä tehdään samalla tavalla virallinen liputuspäivä kuin äitienpäivästä.

Suomessa on kuusi jokavuotista virallista liputuspäivää, jotka on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan.

Äitienpäivän lisäksi muita virallisia liputuspäiviä ovat esimerkiksi Kalevalan päivä, vappu ja itsenäisyyspäivä. Isänpäivä kuuluu muihin liputuspäiviin, joita on kaikkiaan 13 vuosittain.

Sisäministeriö valmistelee esityksen liputusasetuksen muuttamisesta ja vie sen valtioneuvoston päätettäväksi.

Asetuksessa mainittuja virallisia liputuspäiviä on muutettu vain kerran, kun vuonna 1996 asetukseen päivitettiin uudet vaalipäivät.

"Virallisten liputuspäivien arvostus edellyttää pidättyväistä linjaa niiden määrässä. Isänpäivän kohdalla virallistamisessa on kyse ainutlaatuisesta asetelmasta, jossa poistetaan symbolinen ero selkeään vastinpariin eli äitienpäivään nähden", Mykkänen sanoo.

Isänpäivää vietetään Suomessa kaikkien isien kunniaksi aina marraskuun toisena sunnuntaina.

Ilmatieteen laitoksen mukaan isät juhlivat suuressa osassa maata pilvisessä, lauhassa ja tihkusateisessa säässä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on lähes 1,26 miljoonaa isää. 15–82-vuotiaista miehistä yli puolella on lapsia. Yli 64-vuotiaista miehistä isiä on neljä viidestä.

Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta, ja isäksi tullaan keskimäärin 31,5-vuotiaana.

Suomessa isänpäivää on vietetty 1970-luvun alusta lähtien.

Isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, myyntiedustajat ja talonrakentajat, Tilastokeskuksesta kerrotaan.

Vuoden 2017 aikana vanhempainpäivärahaa sai lähes 61 200 isää. Noin kolmasosa päivärahoista maksettiin 30–34-vuotiaille isille.

Suomessa isyysvapaa on pituudeltaan noin 9 viikkoa. Tämän lisäksi isä voi pitää vanhempainvapaata.

Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat ovat OECD:n mukaan Etelä-Korean 53 viikkoa ja Japanin 52 viikkoa, mutta niiden käyttö on vähäistä. Euroopan maista pisimmät vain isien käytössä olevat perhevapaat ovat Ranskassa (28 viikkoa), mutta silti Ranskassa perhevapaiden käyttäjistä vain noin 4 prosenttia on miehiä. Isien osuus käytetyistä perhevapaista on suurin Pohjoismaissa ja Portugalissa.