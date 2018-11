Lukas Hradeckyllä Suomen jalkapallomaajoukkueen kaikkien aikojen pisin nollaputki – jo 479 minuuttia ja tänään se jatkuu

Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky on pitänyt maalinsa puhtaana nyt 479 minuuttia yhteen putkeen. Se on maajoukkueen maalivahtien kaikkien aikojen ennätys.

Maajoukkue on pelannut nyt viisi ottelua peräkkäin päästämättä maaliakaan. Hradecky on pelannut jokaisen minuutin. Edellisen kerran verkko heilui Romaniaa vastaan kesäkuun alussa 61. minuutilla. Peliä oli jäljellä 29 minuuttia ja kun siihen ynnätään viiden pelin minuutit, saadaan 479 minuuttia.

Peleistä neljä viimeistä on ollut Kansojen liigan otteluita. Sitä ennen Hradecky piti nollapelin harjoitusottelussa Valko-Venäjää vastaan. Myös Romania peli oli harjoitusottelu.

Maajoukkueen nollapeliputki ei ole vielä kaikkien aikojen pisin. Syksyllä 2007 Suomi pelasi neljä ottelua tekemättä yhtään ja päästämättä yhtään maalia. Joukkueen nollaputki jatkui 490 minuuttia. Vastuumaalivahtina noina aikoina oli Jussi Jääskeläinen. Hän pelasikin nollaputken kaikki pelit lukuun ottamatta yhtä. Harjoituspelissä Espanjaa vastaan Suomen maalia vartioi Antti Niemi ja tuo peli katkaisi Jääskeläisen yhtenäisen nollaputken. Se jäi 337 minuuttiin.

Suomi kohtaa tänä iltana vieraissa Kreikan. Tasapeli tai niukka tappio riittää Kansojen liigan lohkovoittoon ja jatkokarsintaan. Hradecky aloittanee Suomen maalilla ja niinpä hänen nollaputkensa oletettavasti pitenee. Jos Hradecky pitää maalin puhtaan 12 minuuttia, rikkoutuu maajoukkueen kaikkien aikojen nollapeliennätys.

Tarkkaan ottaen Hradeskyllä on nollaminuutteja vielä enemmän. Peleissä pelataan tuomarin määräämä lisäaika, joka on tavallisesti 2–5 minuuttia. Niitä ei kuitenkaan merkata virallisiin tilastoihin, vaan yhdestä pelistä nollaminuutteja tulee 90.

Hradesky on myös parhaillaan käynnissä olevan Kansojen liigan paras maalivahti. Hän on pelannut kaikki minuutit Suomen neljässä pelissä ja päästänyt nolla maalia. Samaan neljän nollapelin putkeen on yltänyt myös Georgian maalivahti Giorgi Loria.

Suomi johtaa Kansojen liigan lohkoaan ja voi tänään varmistaa paikan jatkokarsintoihin.

Tilastojen lähde: https://eu-football.info