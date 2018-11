Parikymppinen rap-tähti Cledos osaa bilettää ilman päihteitäkin - "Haluan rohkaista ja valaista nuoria"

19-vuotias itähelsinkiläinen rap-tähti Cledos haluaa näyttää nuorille esimerkkiä terveellisillä elämäntavoillaan.

Hän ei ole ikinä kokeillut alkoholia, tupakkaa tai huumeita. Sen sijaan nuori räppäri on saanut mustan vyön taekwondossa.

"Haluan rohkaista ja valaista nuoria, että ilman päihteitäkin voi olla cool-tyyppi. Olen nähnyt alkoholissa ainoastaan huonoja vaikutuksia. Tuntuu, että ihmiset tarvitsevat lisäbuustia esimerkiksi bilettämiseen tai suruun. Minä osaan bilettää oikein hyvin ilman päihteitäkin."

Tutkimusten mukaan yhä useampi suomalaisnuori jättää esimerkiksi alkoholin tai tupakan väliin. Cledos, oikealta nimeltään Vladislav Heponen, uskoo, että nuoret ovat oppineet vanhempien sukupolvien tekemistä virheistä.

Musiikkialalla käytetään edelleen paljon päihteitä, mutta Cledosin mukaan parikymppisten ikäluokassa kännissä sekoilu on jo paljon harvinaisempaa.

Hänen mielestään alkoholin käyttö on useille suomalaisille vain piintynyt tapa. Moni ihminen ei edes mieti, miksi he litkivät esimerkiksi olutta.

"Kun olen pyytänyt ihmisiä keikalleni, jengi vastaa, että en jaksa juoda tänään. Olen kysynyt, että miten ne liittyvät toisiinsa? Kaverit sanovat, että on pakko juoda, jos menee baariin."

Cledosia on kutsuttu Suomen trap-prinssiksi. Trap on hip hopin tyylisuunta, joka syntyi Yhdysvalloissa 1990-luvun alussa. Trap-musiikkia on tehty jo ennen Cledosia Suomessa, mutta Heponen on tuonut sen valtavirtaan.

"Kun joku teki ennen trap-biisin, sillä saattoi olla hyvällä säkällä 200 000 kuuntelua. Mun biiseillä on yli kolme miljoonaa kuuntelua Spotifyssa."

Cledosin ensimmäinen pitkäsoitto ilmestyy näillä näkymin alkuvuonna 2019. Hän kertoo, että uusissa kappaleissa trapiin yhdistetään vähän enemmän jazzia, poppia ja uutta soundimaailmaa.

Itä-Helsingissä kasvaneen artistin mielestä hänen kotiseutunsa ei ole synkän maineensa arvoinen. Cledosilla oli onnellinen lapsuus, ja hän sai käydä hyvässä päiväkodissa ja koulussa.

"Ei täällä ole niin rankkaa kuin ihmiset luulevat. Itä-Helsinki on ihan samanlainen Helsinki, eikä mikään ghetto."

"Oon töis, mut en duunis

Holla ja holla, et saa mua kii luuris

Stakätty räckejä ollaan ku härkii

Su setit o wackii, ihan oikein sä kuulit (Oh wait)"

Näillä sanoilla lauletaan Cledosin debyytti-singlessä Töis. Tekstin sisältö ei aukea kovin helposti. Cledos kertookin, että ensimmäisen laulun sanoitus on täynnä kaveriporukan sisäpiiri-vitsejä, nuorisoslangia ja läppää.

"Tulevissa biiseissä voi olla diipimpää merkitystä ja vähän enemmän sanomaakin. Who knows. Olen sellainen tyyppi, että tuon mielipiteeni esiin esimerkiksi haastatteluissa ja omassa elämässäni. Biisit ovat minulle vain biisejä."

Cledos kiertää tällä hetkellä vähintään kahden–kolmen keikan viikkotahdilla ympäri Suomea. Parikymppinen helsinkiläisartisti on yllättynyt siitä, kuinka paljon faneja ja kuuntelijoita hänellä koko maassa.

"Luulin, että minut tunnetaan vain pääkaupunkiseudulla, mutta Rovaniemellä ja pienemmissä kylissä keikoille tulee sikapaljon jengiä. Olen esiintynyt paikoissa, joista en ole kuullutkaan aiemmin, kuten Ikaalisissa ja Pukkilansaaressa."