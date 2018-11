Muistatko vielä, mikä maa voitti jalkapallon MM-kisat?

10 kysymystä 23.11.2018 Kuka henkilö on kuvassa? Missä kunnassa toimii Sahakuutio Oy? Mikä on seita? Mikä on lapskoussi? Mikä oli äskettäin käytyjen seurakuntavaalien äänestysprosentti? Kuka on arkkipiispa? Mihin olympialaisiin Suomesta on osallistunut eniten urheilijoita? Mikä maa voitti tänä vuonna jalkapallon MM-kisat? Kuinka monta jäsenmaata Euroopan unionissa on? Kuinka monen EU:n jäsenmaan valuutta on euro?