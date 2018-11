13-vuotias jyväskyläläispoika ompelee neljättä kansallispukuaan – rakas harrastus valittiin Vuoden kotiseututeoksi

Jyväskyläläinen, 13-vuotias Jaakko Rikalainen on ehtinyt valmistaa jo kolme kansallispukua ja neljäs – Karstulan miehen puku – on parhaillaan työn alla. Suomen Kotiseutuliitto on valinnut Rikalaisen harrastuksen Vuoden kotiseututeoksi. Tunnustus jaettiin lauantaina.

Rikalaisen harrastus kumpuaa hänen kiinnostuksestaan historiaa kohtaan. Erityisesti 1800- ja 1900-luvun vaihde ja sotahistoria kiinnostavat häntä.

”Olen aina ollut kiinnostunut historiasta ja vanhoista tavaroista. Ennen keräilin postimerkkejä, vanhoja seteleitä, armeijan vanhoja univormuja ja sotahistorian tavaroita. Minulla on joitakin asereplikoita ja osia”, Rikalainen kertoo.

Rikalaisen ja muiden nuorten kansallispukuharrastajien ansiosta perinteisiin asuihin liittyvä tietotaito säilyy ja välittyy aina eteenpäin. Rikalainen näyttää esimerkillään, että myös pojat voivat käyttää ja ommella kansallispukuja.

Apua harrastukseensa hän saa isoäidiltään sekä Facebookin kansallispukuihin erikoistuneesta ryhmästä.

Ensimmäiset kansallispuvut esiteltiin noin 130 vuotta sitten. Nykyään Suomessa on yli 400 kansallispukumallia.