Radiokanavien toistuvat soittolistat kiusaavat traktorikuskeja – kokeile vaihteluksi MT:n toimittajien koppihittejä

Traktorinkopissa soi musiikki, useimmiten Radio Suomi Pop, Yle X, Radio Rock tai Järviradio. kertovat MT:n verkkokyselyyn vastanneet.

Kiinnostaviksi kanaviksi mainittiin myös Radio Pooki, Yle Puhe ja Yle 1 sekä Iskelmäradio.

”Juontajien juttuja on mukava kuunnella sekä kevät- ja syystöiden aikana löytyy aina jokin uusi kappale mitä innolla odottaa kuuluvan radiosta”, nimimerkki Pekka kommentoi kyselyyn.

Lempparihiteiksi muodostuvat kappaleet ilahduttavat, mutta kun samat laulut soivat pitkän työpäivän aikana liian usein, alkavat ne kyllästyttää.

”En kuuntele oikeestaan mitään musiikkikanavaa, koska soittolistat ja niiden kappaleiden lyhennetyt esittelysoittolistarynkytykset ovat aivan raivostuttavia. Kuuntele sitten siinä hytissä niitä kerta toisensa jälkeen, kiitos ei!” Tahkis vastasi.

”Kuuntelen kyllä puheohjelmia, uutisia, aluelähetyksiä ja musiikkia juttujen välissä. Sokerijuurikaskin nousi ylös ilman yhtään radiokanavaa, siis noin 50 tuntia ilman soittolista, kyllä siinä aivot lepäsivät.”

Jokapaikas höylä on samoilla linjoilla. ”Kyllä kuorma-auton ja työkoneitten hytässä soi nykyään pääosin Helmiradio, mutta Suomipop, Nova, Kiss, Iskelmä ja Suomirock myös satunnaisesti. Kaikissa kanavissa on sama ongelma, samat hitit soi kolme kertaa päivässä.”

Martti Ainila toivoisi Ylen kanaville iskelmämusiikkia.

”Olen maanviljelijä-eläkeläinen, traktorissa soi Järviradio ja Iskelmäradio. Radion muilta kanavilta ei tule minulle mieluista musiikkia, vaikka kuulun siihen ikäryhmään joka ilmeisesti kuuntelee radiota aika paljon.”

”Esimerkiksi Yleisradion kanavilta ei soiteta iskelmämusaa, ei valsseja, jenkkoja, sambaa tai muuta. Olemme Ylen hylkäämä ikäluokka musiikin suhteen vaikka maksamme Yle-veroa niin kuin muutkin.”

Kun radio alkaa kyllästyttää, voi ongelmaan etsiä teknisemmän ratkaisun. ”Onneksi saan yhdistettyä puhelimeni traktorin radioon ja Spotify-toistopalveluun. Sieltä kuuntelen heavy metallia laajalla skaalalla”, Matti Konttinen Puumalasta kertoo.

”Bändeistä Amorphis on ykkönen, Dimmu Borgir ja Behemoth on hyviä myös. Ei tule niska kipeäksi, kun pää moshaa musiikin tahtiin.”

Myös Ville K:lla on luova ratkaisu. ”Iphone lukee Maaseudun Tulevaisuuden digilehden kuulokkeilla suoraan korviin. Se on paras radio-ohjelma.”

Viljatilan emäntä nauttii kirjallisuudesta. ”Äänikirjoja menee useampi keväällä ja syksyllä muokatessa, lisäksi viljan ajossa ja kuivureilla ollessani tulee luettua odotusaikoina muutama romaani.”

Samoin Kokkovaaran isäntä. ”Kuuntelen myös ajoittain äänikirjoja kuten Juoppohullun päiväkirjat vastikään tai sitten podcasteja Suplastilta.”

Musiikin kuuntelu ei aina onnistu, vaikka kiinnostusta olisi.

”Mitkään radiokanavat eivät kuulu kunnolla. Tuulivoimaloiden ja uuden sähkölinjan tulon jälkeen puhelin katkoo ja radiokanavat ei kuulu sitäkään vähää kuin ennen. Peltoaukealta näkyy kaksi antennia mutta silti ei”, Nimimerkki Radio heti kiinni kertoo.

Myös Cowboylla on teknisiä ongelmia. ”Yleensä vanhojen koneiden kanssa on parempi sulkea radio ja kuunnella konetta, pysyykö se vielä hetken kasassa.”

Traktorimusiikkia

MT:n toimittajien koppihitit -soittolista löytyy Spotify’sta.

Eeva Linnainmaa suosittelee:

1. Rodney Atkins: Friends with tractors

2. Neljänsuora: Sydän puhdasta multaa

3. Haloo Helsinki: Ei suomalaiset tanssi

”Musiikin suhteen en ole ronkeli, kaikki menee paitsi joululaulut juhannuksena.”

Heikki Tuuri suosittelee:

4. Lauri Tähkä & Elokerjuu: Pauhaava sydän

5. AC/DC: Thunderstruck

”Raskas Rock sopii parhaiten raskaisiin koneisiin.”

Juhani Reku suosittelee:

6. Aqua: Around the world

”Tämä tuli yhtenä keväänä noin sata kertaa Radiomafiassa, kun äestin meidän peltoja.”

Tuulikki Viilo suosittelee:

7. Edu Kettunen: Kone älä hyydy

”Maanläheiseen työhön sopii maan­läheinen musiikki. Jos väsymys painaa ja Valtra vaikertaa, Edun saundi antaa tarmoa: Olen syönyt sen, minkä ansaitsen/Olet kalleimpani, sinä saatanan kone, älä hyydy.”

Terhi Pape-Mustonen suosittelee:

8. Litku Klemetti: Juna Kainuuseen

”Voimaballadi, jolla käynnistyy mikä tahansa.”

Tuure Kiviranta suosittelee:

9. Arctic Monkeys: Four Out Of Five

10. Vesta: Ota varovasti

”On muodostunut ihan perinteeksi, että touko­töiden aikana YleX:llä soi jokin kappale, jonka kuulen ensimmäistä kertaa ja tykästyn kovasti.”