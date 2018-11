Satumetsä on vuoden kaunein sormus – "Aloin miettiä, miltä tuntuisi olla sormuksen sisällä"

Kristian Saarikorpi vastaanottaa tänään keskiviikkona Vuoden kaunein sormus -palkinnon Designmuseossa Helsingissä.

Yhdettätoista kertaa järjestettävässä kilpailussa annettiin yli 12 000 ääntä, ja Saarikorven Satumetsä-sormuksen lisäksi kilpailuun osallistui 63 muuta sormusta. Kilpailun takana ovat Messukeskus, I love me -messut ja Häät.fi.

Saarikorpi valmisti platinaisen sormuksen kilpailua varten.

”Teemana oli suunnitella sormus suomalaiselle naiselle. Se oli mielestäni vaikea teema, en osannut tarttua siihen millään tavalla. Päätin sitten tehdä klassisen vihkisormuksen, joka ei olisi aivan perinteinen”, Saarikorpi kertoo.

Aluksi kultaseppä asetteli joukon timantteja kauniiseen muodostelmaan tietokoneella, ja vasta sitten hän alkoi pohtia, miten rungon saisi toteutettua.

Sormuksen runkoon alkoi ilmestyä pyöreitä muotoja ja laaksoja, aivan kuin kimmeltäviä puunrunkoja.

”Aloin miettiä, miltä tuntuisi olla sormuksen sisällä. Se olisi kuin satumetsä, jossa maasto kumpuilee ja kaikkialla kiiltelee.”

Alkukarsintoihin kultaseppä osallistui vain tietokoneella tuotetun valokuvan avulla. Varsinainen sormus valmistettiin vasta, kun tieto finaalikymmenikköön pääsemisestä varmistui.

Valmis sormus on suositus­hinnaltaan 4 650 euroa. Saarikorpi on suunnitellut korusta jo yhden noin puolet halvemman version, mutta myös kalliimpia versioita on tulossa.

”Se meni ihmiselle, jonka piti viime vuonna valmistua opinnoistaan. Hän oli päättänyt ostaa itselleen lahjaksi valmistumisvuotensa kauneimman sormuksen, joten kun valmistuminen lykkääntyi vuodella, hän päätyi Satumetsään.”

Tavallisesti Saarikorpi myy itse valmistamansa korut suoraan asiakkaille, mutta Satumetsä on herättänyt niin paljon kiinnostusta, että kultaseppä harkitsee sen myymistä laajemmallakin skaalalla. Lopullista päätöstä hän ei ole kuitenkaan asiasta vielä tehnyt.