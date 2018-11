Suomalainen kultaseppä voitti kansainvälisen suunnittelukilpailun kotimaisesta puusta jyrsityllä rannekorulla

Fiskarsissa asuva ja työskentelevä kultaseppä Kristian Saarikorpi voitti noin kuukausi sitten kansainvälisen korusuunnittelukilpailun Barcelonassa, vaikka ei itse tiennyt edes osallistuneensa kilpailuun.

"Luulimme että kyseessä on vain näyttely. Olemme osallistuneet kerran aikaisemminkin, joten lähdimme taas tänä vuonna mukaan. Sitten tuli viesti, että onneksi olkoon, olette voittanut ensimmäisen palkinnon", Saarikorpi kertoo.

Voittoisa koru on kotimaisesta puusta valmistetusta lentokonevanerista jyrsitty rannerengas. Koru on muodoltaan Möbiuksen nauha eli siinä on vain yksi puoli ja yksi reuna.

Korun pohjana toimii ristiin laminoitu koivuviilu, josta syntyy kaunis viivoitus. Vaikka rannekorut tehdään osittain koneellisesti, ovat ne uniikkeja. Jokainen hiomapaperin kosketuskin muokkaa korun pinnan kuviointia uuteen suuntaan.

"Jossain vaiheessa yritin tehdä kaikista koruista samanlaisia, mutta se on käytännössä mahdotonta."

Puu on Saarikorven mielestä kiinnostava materiaali, josta hän haluaa tehdä aivan uudenlaisia koruja.

"Kyllä monelle tulee puukorusta ensimmäisenä Aarikka mieleen. Haluan haastaa itseni siksi valitsin materiaaliksi lentokonevanerin."

Yhden rannerenkaan valmistaminen vie paljon aika. Korun mallintamiseen tietokoneella meni monta päivää, kone jyrsii sitä puoli vuorokautta, minkä jälkeen Saarikoski viimeistelee korua käsin vielä 4–5 tuntia.

Puisen rannekorun myyntihinta on 475 euroa. Työmäärään nähden hinta on Saarikorven mielestä halpa, mutta enempää ei voi pyytää. Tähän mennessä puukoruja ovat ostaneet lähinnä aasialaiset turistit.

"Suomalaiset haukkovat henkeään, että kuka maksaa puusta tuollaisia hintoja, eihän siinä ole mitään järkeä. Me olemme puukansaa, koivulla lämmitämme saunaa, ei siitä koruja tehdä", Saarikorpi veistelee.