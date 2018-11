10 kysymystä 30.11.2018 Kuka on Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtaja? Kuinka suuri pinta-alaltaan on keskimääräinen maatila EU:ssa? Montako tulkkia EU- parlamentissa Brysselissä työskentelee? Montako kokousta keskimäärin parlamentissa tulkataan päivässä suomeksi? Kuinka usein vapaa-ajan asunnon tulisijat on ensi vuoden alusta voimaan astuvan lakimuutoksen perusteella nuohottava, jos rakennusta vuokrataan ulkopuoliselle? Mikä on Ukrainan ja Venäjän välisen kiistan kohteena olevalla Krimin niemimaalla sijaitsevan Krimin tasavallan pääkaupunki? Tuorein Krimin kriisi alkoi Venäjän vallattua alueen Ukrainalta vuonna 2014. Mutta milloin käytiin Krimin sota? Krim kuului 1900-luvulla Venäjälle, Neuvostoliitolle ja Ukrainalle, toisen maailmansodan aikana myös Natsi- Saksalle. Krim ehti myös julistautua itsenäiseksi. Milloin? Mikä seuraavista maista ei sijaitse Afrikassa? Kenen tutun satuhahmon tarinaa esitetään paraikaa Kansallisbaletissa?