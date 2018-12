Pääseekö Suomi 100 -satelliitti vihdoin matkaan? – Laukaisua määrä yrittää tänään

Suomi 100 -satelliitti näyttää pääsevän viimein matkaan, kerrotaan satelliittihankkeen Twitter-tilillä. Hankkeen mukaan Kaliforniassa varaudutaan laukaisuun Suomen aikaa illalla kello 20.32.

Yhdysvaltalainen avaruusyhtiö SpaceX on siirtänyt laukaisua kolmeen otteeseen Falcon 9 -kantoraketille tehtävien tarkistusten ja huonon sään vuoksi. Nyt kantoraketin tarkistusten pitäisi kuitenkin olla kunnossa ja sään otollinen laukaisulle.

"Raketti on siis ok, sää on ok. Ja Suomi 100 -satelliitti on enemmän kuin ok", kirjoitetaan satelliittihankkeen Twitter-tilillä.

Suomen juhlavuosisatelliitti on odottanut lähtövalmiina noin vuoden. Alun perin Suomi 100:n oli määrä lähteä matkaan intialaisen kantoraketin kyydissä jo noin vuosi sitten, mutta kantoraketin tekniset ongelmat viivästyttivät projektia. Kantoraketti päätettiin tuolloin vaihtaa SpaceX-yhtiön raketiksi.

Satelliitin kehitystyö on tapahtunut Aalto-yliopiston johdolla yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Satelliitin on tarkoitus mitata lähiavaruuden avaruussääilmiöitä sekä kuvata muun muassa revontulia ja Suomea.