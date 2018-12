WWF:n Vuoden luontokirjaksi valittiin Metsä – hyvää mieltä ja rentoa oloa luonnosta

WWF:n Vuoden luontokirjaksi on valittu teos nimeltään Metsä – hyvää mieltä ja rentoa oloa luonnosta. Kirjan on julkaissut Like, ja sen ovat toimittaneet Jukka Lyytinen ja Antti Reini.

Metsä – hyvää mieltä ja rentoa oloa luonnosta esittelee metsän monipuolisia mahdollisuuksia terveyden ja hyvän mielen ylläpitäjänä.

Vuoden luontokirjan valitsi kansanedustaja Antero Vartia (vihr.).Viidestä finalistista voittajateoksen valinnut Vartia kuvailee kirjan kuljettavan lukijansa lähes sadunomaiselle matkalle luonnon äärelle.

”Kirja ei ole kuitenkaan satua, vaan arvokas muistutus siitä, kuinka meidät on luotu kulkemaan luonnossa, olemaan osa sitä. Ihminen ei selviä ilman metsää – Metsän kohtalo määrittää myös ihmiskunnan kohtalon. Siksi teos, joka tuo metsän lähemmäs, on valintani vuoden luontokirjaksi”, hän sanoo tiedotteessa.

Kirjan tekijät haluavat avata siinä metsän mysteeriä uudella tavalla.

”Teos ei ole biologian oppikirja tai luonto-opas. Koetamme avata metsän mysteeriä aivan uudella tavalla. Minulle metsä on armollinen hyvän mielen paikka. Metsässä arkiset asiat asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin. Siellä saattaa huomata, että ehkä moni asia elämässä onkin ihan hyvin”, Lyytinen kertoo tiedotteessa.

"Kirjan avulla on helppoa peilata omaa suhdettaan luontoon ja ympäristöön ylipäänsä", Reini täydentää.

Vuoden luontokirja 2018 -finaaliin pääsivät voittajateoksen lisäksi Pirkko Siikamäen ja Paavo Hamusen Oulankajoki – muutoksen virta (Docendo), Minttu Jaakkolan, Timo Vuorisalon ja Lasse Peltosen Saimaannorppa ja ihminen – sosiaalisesti kestävän luonnonsuojelun haaste (Into), Antti Haatajan Pohjoinen – jälkemme maailman laidalla (Tammi) ja Kimmo Ohtosen Metsäkansan tarina (Docendo).