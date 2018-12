Tiedätkö, mistä sellofaani valmistetaan? Vastaa MT:n 10 kysymystä -visaan!

10 kysymystä 7.12.2018 Missä Puolan kaupungissa on parhaillaan käynnissä YK:n ilmastokokous (COP)? Ensimmäinen ilmastokokous COP1 pidettiin Berliinissä vuonna 1995. Sen jälkeen niitä on pidetty vuosittain. Monesko kokous on nyt sarjassaan? Montako eduskuntaryhmää, jolla on istuvia kansanedustajia, löytyy tällä hetkellä eduskunnan keskuskanslian pitämästä rekisteristä? Kuinka monta hehtaaria vapaaehtoisen Metso-ohjelman tavoitteena on suojella yksityisesti tai ostaa valtiolle vuoteen 2025 mennessä? Montako erilaista eliölajia Suomessa arvioidaan elävän? Kuinka suuren osan Suomen eliölajeista arvioidaan olevan uhanalaisia? Mikä seuraavista on Joensuun kaupungin nimikkoeläin? Mikä on wakame? Mistä sellofaani valmistetaan? Montako matkailijaa kävi Ahvenanmaalla vuonna 2017?