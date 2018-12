Aineeton joulukalenteri piristää omaa ja läheisten mieltä

"Tee tänään tai sopivan tilaisuuden tullen jotain mukavaa ilman kumppaniasi, sillä sinun hyvä olosi hyödyttää myös häntä."

Todennäköisesti tuhannet suomalaiset ottivat yllä olevasta neuvosta vaarin, kun se julkaistiin 4. joulukuuta Facebookissa. Parisuhteen joulukalenterilla on siellä huimat 45 000 seuraajaa.

Kalenteri syntyi, kun Hyvinkään–Riihimäen perheasiain neuvottelukeskuksessa työskenteleviltä Jarno Hellströmiltä ja Tea Talholalta pyydettiin neuvoja joulun ajan parisuhdekriiseihin. Jouluun liittyy isoja odotuksia, jotka purkautuvat monesti parisuhteen ongelmina.

"Päätimme kääntää asian toisin päin ja miettiä, miten kriisejä voisi ehkäistä."

Vuodesta 2013 asti joka joulukuu julkaistun kalenterin tehtävät on yritetty pitää ei-syvällisellä tasolla. Tarkoitus on keksiä mukavaa yhteistä tekemistä, ei ottaa parisuhteen syvimpiä ongelmia puheeksi.

Kaikki tehtävät eivät automaattisesti sovi kaikille pareille. Jos elää etäsuhteessa, voi olla mahdotonta mennä yhteiselle kävelylle juuri sinä päivänä, kun joulukalenteri sitä ehdottaa. Jää ihmisten itsensä harkittavaksi, miten ja milloin tehtävät tehdään.

Parisuhdeasenne on termi, josta Hellström joulukalenterilla haluaa muistuttaa: "Tehtävät auttavat ja tukevat sen omaksumisessa. Parisuhdeasenne on sitä, että katsoo arjessa asioita kumppanin ja parisuhteen kautta. Pienillä asioilla pystyy piristämään parisuhdetta."

"Jouluinen happihyppely: Tänään ulkoillaan! Jokainen voi ulkoilla juuri sen verran kuin kivalta tuntuu!"

Erilaiset aineettomat joulukalenterit ovat yleistyneet sosiaalisen median aikakaudella. Parisuhteen joulukalenterin lisäksi verkosta löytyy esimerkiksi kalentereita, jotka auttavat keksimään kivaa tekemistä yhdessä lasten kanssa.

Esimerkiksi lastenvaate- ja lastentarvikekauppa Ipanainen on julkaissut Ihanien yhteisten juttujen joulukalenterin. Verkkosivuilta saa tulostaa pohjan, jossa on 24 erilaista tehtävää, joita lapset ja aikuiset voivat tehdä yhdessä. Itse saa päättää, minkä tehtävistä tekee minäkin joulukuun päivänä. Myös vinkkejä niiden suorittamiseen annetaan.

Samantapaisen idean on saanut turkulainen bloggari Petra Saariranta, joka on listannut Arkeen Kätketty Aarre -blogiinsa 28 erilaista lasten kanssa tehtävää jouluvalmistelua. Niistä hän valitsee lopulta 24 mieleistään siinä järjestyksessä, mikä arkeen kulloinkin parhaiten sopii. Mukana on esimerkiksi piparien koristelua ja isoisovanhempien luona vierailua.

"Olen tänään kiitollinen myös siitä, että pukeudun 99 % ajasta kokomustaan. Ei haitannut kaataa kupillinen kahvia päälle aamujunassa, kuivasin paidan vessan käsienkuivaimessa ja painelin freesinä tapaamiseen."

Mikä sitten olisi yksin elävälle sopiva aineeton joulukalenteri?

Kiitollisuuskalenteri voisi olla sellainen. Aktivisti Suvi Auvinen aloitti viime vuonna Twitterissä tempauksen, jonka suosio levisi nopeasti. Siinä kerrottiin päivittäin pieni tai iso asia, josta on kiitollinen ja liitettiin twiittiin aihetunniste #kiitollisuuskalenteri.

Twitterissä tempaus ei ole enää tässä joulukuussa ajankohtainen, mutta mikään ei estä keksimästä päivittäin omia kiitollisuuden aiheita ja kirjoittamasta niitä vaikka lapuille jääkaapin oveen. Tai keksimästä omaa, vielä parempaa aineettoman kalenterin ideaa.

