Erityiset Luciat tuovat valon koko kaupunkiin – "Tuntuu, että olisimme julkkiksia"

Nuoret naiset pitävät keskittyneesti kiinni juuri sytytetyistä kynttilöistä. Seuraavaksi kuvaaja käskee heitä katsoa kameraan ja hymyilemään. Kokkolalainen kuusikko poseeraa tottuneesti, ovathan he syksyllä olleet kameran edessä virallisia Lucia-kuviaan varten.

Kokkolassa valitaan tiistaina ensimmäistä kertaa Special Lucia. Kilpailuun osallistuu kuusi 15–25-vuotiasta kehitysvammaista, jotka ovat keränneet ääniä verkkolomakkeen kautta ympäri Suomea – ja luultavasti myös ulkomailta.

Osa naisista tunsi toisensa jo ennen kilpailuun osallistumista. Tai on oikeastaan vähän hassua puhua kilpailusta, sillä Lucia-kandidaatit eivät suhtaudu äänestykseen ryppyotsaisesti.

"Olisi kivaa, jos minusta tulisi Lucia, mutta ei ole väliä jos ei tule", Eveliina Valjus, 15, sanoo.

"On ihanaa olla Lucia", komppaa Wivi Huuhka, 21.

Kilpailun taustalla häärää Lucia­-mammaksi itseään kutsuva Mirka Johansson. Kokkolalainen sosiaalityöntekijä on järjestänyt kolmena vuonna äänestyksen Kokkolan Lucia-mummosta.

Viime vuonna iäkkäitä ehdokkaita alkoi olla hankala löytää, sillä Lucioiden täytyy olla voimissaan. Kun kolmessa vuodessa Lucia-kruunun nosti kutreilleen parikymmentä mummoehdokasta, alkoivat uudet neitoset käydä vähiin.

Ajatus kehitysvammaisten Lucia-äänestyksestä oli kytenyt Johanssonin mielessä jo viime vuonna, mutta idea hautautui muiden kiireiden alle. Kun sitten tänä syksynä häämessuilla järjestettiin muotinäytös, jossa mallit olivat kehitysvammaisia, alkoivat ideat taas kipunoida.

"Vuorokaudessa olin ottanut yhteyttä vanhoihin yhteistyökumppaneihin ja kilpailu oli pystyssä. Kun syyskuun lopulla syntyi idea, oli aikataulu todella tiukka."

Johansson soitti muutamalle tuntemalleen kehitysvammaisen äidille, jotka puolestaan levittivät tietoa kilpailusta eteenpäin. Muutamassa päivässä kuuden ehdokkaan joukko oli kasassa.

Aiemmin voittajan julkistamistilaisuuteen on kutsuttu vain ehdokkaiden lähipiiri, mutta tällä kertaa Johansson päätti kiskaista pystyyn isommat pirskeet. Tiistaina yhteiseen Lucia-juhlaan kokoontuu sata henkilöä. Kokkolan kehitysvammaiset saivat ilmoittautua mukaan, ja tapahtuma täyttyikin hyvissä ajoin.

Johansson on haastanut Jyväskylän, Turun ja Helsingin järjestämään ensi vuonna oman Special Lucia -kilpailunsa. Ajatuksena on nostaa esille kehitysvammaisia ja heidän oikeuksiaan. Valoa tuova Lucia on tähän mitä ihanteellisin tapa.

"Olen käynyt ruotsinkieliset koulut, ja muistan tarkkaan Lucian valintakriteerit. Se, jolla oli luokan pisimmät hiukset, pääsi mukaan."

Johanssonin haaveena on, että kehitysvammaisuus tai ulkoiset piirteet eivät määrittäisi ihmisiä.

"Sitten olemme onnistuneet yhdenvertaisuudessa, kun ei tarvita mitään etuliitteitä. Jos Helsingissä valitaan Lucia, ja huomioon otetaan kaikki nuoret naiset, jotka ilmoittautuvat. Sen päivän haluaisin nähdä."

Itse asiassa Lucia-mummoissa ja kuudessa erityisessä Luciassa on myös paljon yhteistä, vaikka mummoehdokkaiden keski-ikä oli noin 85 vuotta.

"Suurin osa mummoista oli meikattavana ensimmäistä kertaa elämässään, ensimmäistä kertaa heille tarjottiin hemmottelupäivä. Osaa tämän vuoden tytöistä ei ole ehostettu koskaan. Monille se on itsestään selvää, että osaa meikata, muta kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta."

Johansson on joka vuosi pyytänyt presidentti Sauli Niinistön Kokkolaan kruunajaisiin, mutta toistaiseksi hän ei ole ehtinyt paikalle. Nyt Johansson päätti olla hyvissä ajoin ja lähetti kutsun jo ensi vuoden juhlaan.

"Olen päättänyt onnistua tässä."

Kuudelle Lucialle kilpailun mukavin kokemus on ollut yhteinen kauneuspäivä, jonka päätteeksi heistä otettiin viralliset Lucia-kuvat vaatteineen ja kruunuineen kaikkineen.

"Mekko ja kruunu ovat parasta", Julia Mattila, 23, sanoo.

Lucia-kilpailu on huomioitu ehdokkaiden kouluissa ja työpaikoilla. Kaikki tutut ovat lupautuneet myös äänestämään heitä.

"Meidän opettajamme sanoi, että aikoo tehdä nimmarijonon luokkaan", Eveliina Valjus kertoo.

"Tuntuu, että olisimme julkkiksia", Elisa Kotisaari, 15, sanoo.

Ja vaikka vain yksi kruunataan huomenna Kokkolan Special Luciaksi, ovat kaikki yhtä innoissaan mukana juhlassa.