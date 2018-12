Topelius- ja Arvid Lydecken -palkintoehdokkaat on valittu – kymmenen oivaa kirjavinkkiä lapsille ja nuorille

Viisi nuorten- ja viisi lastenkirjaa on asetettu ehdolle Topelius- ja Arvid Lydecken -palkintojen saajiksi. Suomen Nuorisokirjailijat ry jakaa vuosittain kirjallisuuspalkinnot alojen ansiokkaille teoksille.

Tällä kertaa palkintosumma on 2019 euroa, ja ehdokkaina ovat vuoden 2018 aikana ilmestyneet kirjat. Voittajat julkistetaan 14. tammikuuta 2019.

Topelius-palkinnon finalistiviisikkoon on nostettu muun muassa fantasiaa ja historiallisia puitteita.

Tuula Kallionimen Kaksoisolennot-kirja perustuu tuttuun ajatukseen rikkaasta ja köyhästä, jotka vaihtavat paikkoja samanlaisen ulkonäön turvin. Laura Lähteenmäen Yksi kevät -romaani taas matkaa ajassa taaksepäin sata vuotta ja kertoo viiden punaisen tamperelaistytön tarinan sisällissodan ajalta.

Taikuri ja taskuvaras sijoittuu 1800-luvun lopun Helsinkiin, jossa köyhä taskuvaras Mina ja näyttäviin temppuihin erikoistunut taikuri Tom tutustuvat. Anniina Mikaman kirjaan on luvassa jatko-osa tulevana keväänä. Maria Turtschaninoffin Maresin voima jatka Punaisen luostarin kronikoita -sarjaa, jonka ensimmäinen osa Maresi voitti Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2014. Uudessa, kolmannessa osassa Maresi palaa kotikyläänsä, jossa asiat eivät ole aivan mallillaan.

Viides ehdokas on Nonna Wasiljeffin esikoisteos Loukkupoika. Aaron on varttunut Loukku-nimisessä vankilassa, mutta hän alkaa suunnitella liittolaisineen pakoa. Kirjaan ilmestyy jatkoa ensi vuonna.

Arvid Lydecken -palkinnosta kilpailee viisi lastenkirjaa. Ville Hytösen Ötökkämaan talvi kurkistaa kinosten keskellä tapahtuvaan kuhinaan. Virpi Penna on kuvittanut teoksen. Mari Kujanpään kirjoittama ja Paula Melan kuvittama 102 askelta mummilaan kertoo tokaluokkalaisen Akselin mummista, jonka käytös alkaa muuttua muistisairauden myötä.

Prinsessa Pikkiriikki ja astetta paremmat iltasadut -kirjassa otetaan perinteistä ronskimpi näkökulma tuttuihin satuihin. Kirjan on kirjoittanut Hannele Lampela ja kuvittanut Ninka Reittu. Kirjassa Surunsyömä Petja Lähde käsittelee kymmenvuotiaan Pentin elämää. Pojan äiti on kuollut ja isä on aivan surunsyömä. Matti Pikkujämsä on kuvittanut kirjan.

Maailman inhottavin pelko on yksinäisyys, ja sitä Puluboi lähtee selättämään apunaan ikivauva. Veera Salmen ja Emmi Jormalaisen Puluboi, agentti NollaBullaNolla ja kamukiemurat -kirja kurkistaa ystävyyden tuomiin iloihin ja suruihin.