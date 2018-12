Missä voi törmätä elaskaan? Arvaa, jos et tiedä!

10 kysymystä 14.12.2018 Nokia kasvoi nopeasti aina vuoteen 2010 saakka, mutta kuinka iso se silloin olikaan liikevaihdoltaan? Entä mitkä olivat Suomen valtion vero- ja muut tulot yhteensä samana vuonna? Kun jätetään pieni Niuen saarivaltio pois laskuista, niin missä maassa on eniten peltoa asukasta kohti? Kuinka monta kuutiometriä Suomessa hakattiin henkeä kohti puuta teollisuuskäyttöön vuonna 2017? Kuinka monta kilogrammaa keräyspaperia Suomessa saatiin talteen henkeä kohti samana vuonna? Mikä on keltanupikka? Missä voit törmätä elaskaan? Mikä on seipille luontainen etenemistyyli? Millä toisella nimellä tunnetaan daikon? Perinteisen ruskean nougat’n valmistuksessa ei käytetä?