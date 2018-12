Menninkäisistä kirja, näyttely ja kilpailu

Helsinkiläinen Terttu Isoranta kirjoittaa ja maalaa tarinoita menninkäisten maailmasta, ja hän kokee olevansa oikeastaan noin 462-vuotiaan menninkäismaalari Ilopeetu Veikkosen tulkki. Isorannan ensimmäinen omakustanteinen menninkäiskirja syntyi viisi vuotta sitten ja toinen tänä syksynä.

Kuva- ja tarinateos Menninkäispolkuja sisältää lumoavien kuvien lisäksi havaintoja menninkäisten ja samalla ihmisten elämästä: on rakkautta, mutta myös ilottomuutta, itserakkautta, huomion vievää älyäkämää eli meikäläisten kännykkää ja maton alle lakaistuja valheverkkoja. Siksi on opeteltava valpauttamista eli valheesta vapauttamista. Menninkäiskieltä avaa kirjan sanasto.

Kirjassa esiintyvien alkuperäismaalausten näyttely Someron Pellavakeskuksessa on päättynyt, mutta Metsän väkeä -piirustuskilpailu jatkuu tämän vuoden loppuun. Sarjoja on kolme: alle kouluikäiset, koululaiset ja aikuiset. Kilpailutöistä kootaan näyttely Pellavakeskukseen, jonka Facebook-sivuilla on kilpailun säännöt.

Terttu Isoranta: Menninkäispolkuja. 71 sivua. Omakustanne. Tilaukset: menninkaisia@gmail.com