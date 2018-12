Tiedä tai arvaa: Kuka oli Suomen ensimmäinen puoluejohtajaksi valittu nainen?

10 kysymystä 21.12.2018 Minä vuonna vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto on syntynyt? Kuka valittiin ensimmäisenä naisena Suomessa puolueen puheenjohtajaksi? Missä kunnassa jää­kiekkoilija Mikko Rantanen ­ on syntynyt? Missä urheilulajissa ­Formula-toimittajana ­tunnettu Erkki ”Eki” Mustakari on ­voittanut kaksi Suomen ­mestaruutta? Nurmoon rakennetaan ­Suomen suurin kaasulaitos. Monelleko henkilöautolle laitos tuottaa täysillä ­käydessään kaasua? Kuinka paljon metsää UPM omistaa Suomessa? Legendaarinen elokuva­ohjaaja Matti Kassila kuoli 14.12.2018. Kuinka vanhaksi hän eli? The Internet Movie ­Database on Internetin laajin elokuvatietokanta. Mikä on sivuston käyttäjien mielestä maailman paras elokuva? Kuka voitti kirjallisuuden ensimmäisen Finlandia-­palkinnon vuonna 1984? Mikä oli Sofi Oksasen esikoisromaanin nimi?