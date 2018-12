Suomen "eksoottiselle" joululle löytyy kysyntää Keski-Euroopan joulutoreilla – Siksi joulubisnestä viedään sinne Suomen sijaan

Loimulohi, joka valmistuu avotulella Brysselin Pörssitalon edustalla, kerää ihmetteleviä katselijoita ympärilleen.

Suomalaiset joulumarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa Keski-Euroopan suurilla joulutoreilla. Sotkamolainen Kalevala Spirit -vientiyritys myy suomalaista ruokaa ja designia tänä vuonna viidessä joulukaupungissa: Saksassa Hanno­verissa, Leipzigissä ja Stuttgartissa, Ranskassa Strasbourgissa ja Belgiassa Brysselissä.

Kalevala Spiritin bisnes on kasvanut reippaasti, ja nyt toimintaa on laajennettu ensimmäistä kertaa Belgiaan ja Ranskaan.

”Tänä vuonna kolkuttelemme kolmen miljoonan liikevaihtoa kuukaudessa. Pienestä lähtenyt bisnes kasvaa kuin pullataikina ja tahkoamme joka vuosi 15 prosenttia voittoa”, Akke Virtanen Kalevala Spiritistä kertoo.

Loimulohta lukuun ottamatta Kalevala Spiritin myymät tuotteet tulevat suomalaisilta yrityksiltä.

Suomilipuin koristelluista hyllyistä löytyy muun muassa suomalaista hunajaa, tekstiilejä, makeisia, koriste-esineitä, astioita, glögiä ja giniä. Suomalaisia merkkejä on valikoimassa mukana torista riippuen 30–50.

”Tietyt tuotteet pysyvät mutta kasvatamme tuotepalettiamme vuosittain”, Virtanen valaisee.

Kalevala Spiritillä ei ole toimintaa Suomessa. Joulutoriperinne Suomessa on pientä verrattuna Keski-Euroopan markkinoihin.

Suomalaista joulua on Virtasen mukaan lähdetty viemään sinne, missä sille löytyy kiinnostusta.

Kalevala Spirit, jolla ei ole suomenkielisiä verkkosivuja, mainostaakin itseään ”Suomalaisia myyttejä rakkaudella” -motolla.

”Miksi tappelisimme kylmällä Lapualla, jossa ei ole ihmisiä, kun voimme tulla tänne, jossa ihmiset viettävät aikaa ruuan ja juoman äärellä. Keski-Euroopassa on kysyntää eksoottiselle Suomelle”, Virtanen toteaa.

Brysselin kaltaisessa hektisessä kaupunkiympäristössä Suomi erottuu edukseen.

”Olemme ylpeitä tästä, mitä teemme. Suomalainen design myy aitoudellaan ja luontoarvoillaan. Teemme valtavaa pr-työtä Suomelle. Kun Nokia hävisi, niin suomalaisia ei näe enää Euroopassa samalla tavalla. Me haluamme siihen muutoksen ja tehdä suomalaisista tuotteista tunnettuja.”

Kun Brysselin joulutori kutsui vuosi sitten Kainuun kunnia­vieraakseen joulutapahtumaan, Kainuun liitto näki, että tässä on mahdollisuus mainostaa Suomea varteenotettavana matkailumaana.

Samaan aikaan, kun Kalevala Spirit esittelee suomalaisia brändejä, Kainuun liitto kertoo, miksi Suomeen kannattaa tulla käymään.

Suomi on saavuttanut Kainuun liiton mukaan Belgiassa vahvan aseman talvimatkailukohteena mutta kesälomakohteena on vielä paljon kirittävää. Joulumarkkinoiden tarkoituksena onkin mainostaa alueen matkailuvaltteja: neljää vuodenaikaa, hiljaisuutta ja puhdasta luontoa.

Samalla Kainuu näyttää vierailijoilleen, mihin suomalaista puuta voidaan käyttää.

Ihmiset jonottavat pikkuiseen Kuhmossa valmistettuun puutaloon. Parkkiruutuun mahtuva, ristiinliimatusta puusta eli clt:stä rakennettu talo on saanut nimekseen Hiljaisuuden talo. Talossa voi laittaa päähänsä virtuaalilasit ja ihastella suomalaista luontoa eri kansallispuistojen näköalapaikoilta.

”Meidän missiomme on tuoda esille koko Kainuuta ja lisätä matkailua”, Kainuun liiton markkinointisuunnittelija Tuija Pirttijoki kertoo.

”Ihmisten reaktiot ovat niin ihania, kun he pääsevät vir­tuaali­laseilla näkemään, millais­ta meillä Suomessa on. He ovat vilpittömän yllättyneitä kaikesta kauneudesta. Eräs nainen tulee tänne joka aamu rauhoittumaan ennen työpäivää.”