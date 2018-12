Jännittääkö joulupöytä? Psykologi neuvoo, miten erilaiset ihmiset kannattaa kohdata

Joulu on monille perheille ja suvuille vuoden ainoa hetki, jolloin kokoonnutaan saman pöydän äärelle. Iloiseen perhejuhlan odotukseen voi liittyä myös paineita. Kysymyksiä voi herättää vaikka se, miten kohdata etääntyneet vanhemmat tai vakavasti sairas läheinen.

Mehiläisen psykologi Jesse Eteläaho antaa tiedotteessa neuvoja erilaisten ihmisten kohtaamiseen joulupöydässä.





Etääntyneet perheet, vieraantuneet läheiset

Mieti etukäteen, mitä sinä haluat kyseiseltä tilanteelta. Jos lähdet joulupöytään kiusalliseen hiljaisuuteen valmistautuen ja ajatellen, että puhuttavaa ei ole, voi olla, että niin käykin. Pohdi etukäteen, mitä tiedät pöytäseurueestasi ja valmistaudu keskustelemaan heille tärkeistä asioista. Voit myös ehdottaa elokuvan katsomista tai pelin pelaamista. Näin seurueesi saa yhteistä keskusteltavaa. Muista, että muutkin voivat olla epävarmoja tilanteesta.





Vanhat riidat painostavat välejä

Tässäkin tilanteessa korostuu se, mitä itse haluat kyseisen ihmisen kanssa saavuttaa. Usein ihmiset asettavat mielensä viritystilaan jo etukäteen, jolloin he saattavat valmistautua riitaan ja siten huomaamatta itse edesauttavat riidan syttymistä. Päätä siis etukäteen, että ”tänä jouluna en aio riidellä”. Tuon päätöksen jälkeen loppu on riidan toisesta osapuolesta kiinni. Hän ei välttämättä ole valmis unohtamaan ja sekin täytyy hyväksyä. Voit kuitenkin kertoa, että sinä et aio käyttää yhteistä joulua riitelyyn.





Läheisen vaikea elämäntilanne tai vakava sairaus

Tämä voi olla vaikea ja jännittävä tilanne. Usein sairastunut itse ei halua sairaalan ulkopuolella itseään kohdeltavan kuin potilasta. Vakava sairaus saa luonnollisesti suuren roolin ihmisen elämässä, mutta voi olla hyvä miettiä etukäteen, mitä muuta henkilön elämässä tapahtuu. Kohdatessasi tämän ihmisen voit kertoa hänelle, että olet kuullut tilanteesta ja se on varmasti hänelle raskas. Se riittää. Tämän jälkeen vaikeassa elämäntilanteessa oleva voi itse viedä keskustelun jaksamiseensa tai muihin aiheisiin. Vältettäviä asioita voivat olla korostuneen säälin osoittaminen tai neuvominen, jotka ovat kuitenkin hyvin luonnollisia reaktioita vaikeaan tilanteeseen.





Anopin tai apen kanssa sukset ristissä

Muista olla oma itsesi ja yritä saada kumppanisi perhe konkreettisilla teoilla näkemään, että olet tullut viettämään mukavaa iltaa. Tarjoa apua, osallistu askareisiin ja ole kunnioittavasti mukana. Anna kumppanisi perheelle aikaa ja ole itse kärsivällinen. Voi olla raskasta pitää positiivista tunnelmaa yllä, jos vastaanotto ei ole lämminhenkinen. Mikäli tilanne jatkuu ja aiheuttaa mielipahaa, voi olla hyvä ottaa asia puheeksi, ja kysyä onko heitä jäänyt jokin asia vaivaamaan.

Miten itse löytää joulun rentous pitkän työsyksyn jälkeen?

Tämä on erityisen tärkeä aihe ja voi vaatia hieman harjoittelua. Mieli jää herkästi kiertämään työasioihin. Oma mieli onkin tärkeää virittää ajatukseen siitä, että lomalla ei tehdä töitä eikä murehdita. Stressaviin asioihin voi palata taas loman jälkeen.

Jos mahdollista, ota viimeisen työvuorosi jälkeen hetki aikaa itselle. Jos nimittäin siirtyy suoraan töiden kiireestä joulujärjestelyiden kiireeseen, mieli jää stressitilaan ja rauhoittuminen on vaikeaa. Jos loman aikana tunnet itsesi stressaantuneeksi, yritä tunnistaa olotila itsessäsi ja pyri katkaisemaan se tietoisesti. Vietä pari tuntia tekemättä mitään tai käy vaikkapa pitkällä kävelylenkillä, jonka aikana päätät jättää stressin taaksesi muutamaksi päiväksi. Koita nauttia asioista, joita teet, ja keskity tähän hetkeen.