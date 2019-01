Kanadan uusi dollari kunnioittaa homojen oikeuksia

Kolikon hyväksyntä noudattaa uutta lainsäädäntöä, joka tuli voimaan viime kesäkuussa osana pääministeri Justin Trudeaun vuoden 2017 anteeksipyyntöä LGBT-kanadalaisille viranomaisten aiemmin tekemistä syrjinnän teoista.

Kanadassa seksuaalinen aktiivisuus samaa sukupuolta olevien aikuisien välillä ei ollut enää rikos vuonna 1969, kaksi vuotta sen jälkeen kun oikeusministeri Pierre Trudeau esitti muutoksia rikoslakiin. Nämä muutokset poistivat rangaistavuuden saman sukupuolen välisistä suhteista maassa. Uuden kolikon muotoilun hyväksyi hänen poikansa, pääministeri Justin Trudeau 14. joulukuuta 2018.

The Royal Canadian Mint -rahapaja ei ole vielä suostunut kertomaan kolikon suunnittelijaa eikä muotoilua. Tiedetään, että kolikossa on vuodet 1969 ja 2019 sekä sana tasa-arvo englanniksi ja ranskaksi. Taiteilijasta annetaan vain nimi RA. Suunnitteluprosessissa auttoi kaksi LGBTQ-organisaatiota: neuvontaryhmä Egale Canada sekä Canadian Centre for Gender and Sexual Diversity.

Kanada julkaisi viime vuonna myös uuden 10 dollarin setelin, jolla juhlittiin Viola Desmondia, joka vuonna 1946 kieltäytyi lähtemästä valkoisten ihmisten alueelta elokuvateatterissa New Glasgowissa. Desmondin tapaus on yksi Kanadan historian tunnetuimpia rasistisen syrjinnän tapahtumia ja auttoi aloittamaan nykyaikaisen kansalaisoikeusliikkeen Kanadassa.

