Pakettiralli jatkuu vielä tammikuussa: Nyt kiertoon lähtevät joulun hutilahjat

Vertaisverkkokauppaan keskittyvässä Huuto.netissä tammikuu on selvästi vilkkain kuukausi: myyntimäärä on kolmanneksen muita kuukausia korkeampi. Tällä hetkellä Huuto.netissä on 1,5 miljoonaa ilmoitusta. Muina kuukausina luku on noin 1,2 miljoonaa.

”Lahjaksi saatujen tavaroiden myyminen ja vaihtaminen on selkeä ilmiö, joka toistuu vuodesta toiseen. Joululahjoja sekä ostetaan vertaiskaupan kautta että laitetaan kiertoon. Tällä hetkellä palvelusta haetaan erityisesti kotimaisia design-tuotteita – Iittalaa, Marimekkoa ja Artekia. Myös suositut kansainväliset tuotebrändit kuten Lego ja pelikonsolit ovat haetuimpien joukossa”, Huuto.netin tuotekehityspäällikkö Juho Laatikainen kertoo.

Suurin osa vertaiskauppapaikoissa myydyistä tuotteista vaihtaa omistajaansa pakettilähetyksenä. Se näkyy myös Matkahuollon lähetysmäärissä.

Vaikka joulukuu on kuljetusmäärissä vilkkain, niin myös tammikuussa on selvästi enemmän lähetyksiä kuin normaalisti. Huuto.netin kanssa pitkäaikaista yhteistyötä tekevä Matkahuolto tukee omalta osaltaan kestävän kehityksen kuluttajatrendiä, Matkahuollon liiketoimintapäällikkö Erkki Vehman kertoo.

”Saadun lahjan eteenpäin myyminen tai sopivaan vaihtaminen kuvaa hyvin suomalaisten kuluttajakäyttäytymistä. Kuluttajat ovat koko ajan tiedostavampia valintojensa suhteen ja kierrätyksen lisäksi mahdollistamme mielellämme oikean tuotteen ja omistajan kohtaamisen.”

Matkahuollon asiakaskokemusmittaukset osoittavat, että vuonna 2019 suomalaiset tulevat panostamaan kestävään kulutuskäyttäytymiseen entistä enemmän.

Matkahuolto kehittää logistiikkaketjuaan ja tekee yhteistyötä monien vertaiskauppapaikkojen kanssa. Jopa 1 300 noutopisteen verkosto takaa, että myös vertaisverkkokaupasta ostetun lähetyksen saa noudettua läheltä kotiaan.