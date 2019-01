10 kysymystä 4.1.2019 Kuinka monta henkilöautoa ensirekisteröitiin viime vuonna? Minkä yrityksen osake tuotti parhaiten Helsingin pörssissä viime vuonna? Aapeli-myrskyssä mitattiin tuulennopeudeksi puuskissa jopa 41 metriä sekunnissa. Mikä on maailmanennätys? Kuinka monta pyöriäistä arvioidaan elävän Itämeren pääaltaalla? Kuinka suuren rahamäärän arvosta venäläismatkailijat veivät Suomesta itärajan yli elintarvikkeita viime vuonna? Paljonko Suomessa kasvatetaan kalaa vuosittain? Montako henkeä Suomessa asui neliökilometrillä vuoden 2018 alussa? Mikä on vuonna 2013 Kiinan kuuhun lähettämän mönkijän nimi? Kuinka monta maalia Teemu Pukki on tehnyt Englantilaisen Norwichin paidassa tällä kaudella? Monesko Suomen Antti Aalto oli Keski-Euroopan mäkiviikon toisessa osakilpailussa Garmisch- Partenkirchenissä?