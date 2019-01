Kun koulukirjasto uudistettiin näyttämään sukellusveneeltä, koululaiset innostuivat lukemisesta

"Paljon mukavampi kuin entinen", kehuu Edith Hamström vantaalaisen Kaivokselan koulun uudistettua koulukirjastoa.

Hamström totisesti tietää mistä puhuu, sillä hän on juuri käynyt Helsingin uudessa keskustakirjasto Oodissa, eikä sukellusveneeltä ulkoasunsa lainannut koulukirjasto juuri kalpene sen rinnalla.

"Valotkin toimivat paremmin kuin vanhassa", komppaa Riku Tukiainen.

Kaivokselan koulu voitti Lukuklaanin koulukirjastojen kehityskilpailun, jossa jaettiin koulukirjastojen kehittämiseen yhteensä 600 000 euroa. Potti jaettiin 281 koululle, mutta Kaivokselan koulu sai isoimman summan eli 20 000 euroa.

Koulukirjaston uusi ilme syntyi oppilaiden ideasta. Teemaksi valikoitui meri, ja yhdessä alettiin pohtia, miltä sukellusveneeseen pystytetty kirjasto näyttäisi.

"Kirjasto on väestösuojan tyyppinen, siellä ei ole ikkunoita ja se on osin maan alla. Tilassa on ilmanvaihtoputkia ja sähkökaappeja ja koko ajan ilmassa on pieni hurina. Sehän on siis vähän kuin sukellusvene", kertoo Kaivokselan koulun suomi toisena kielenä -opettaja Anne Tiermas.

Oppilaat auttoivat kirjaston tyhjentämisessä ennen remonttia ja kirjojen hyllyttämisessä uusittuun kirjastoon. Avajaiset striimattiin koulun saliin, jotta kaikki oppilaat pääsivät näkemään kuinka rehtori ja oppilaskunnan hallitus tutustuivat uuteen kirjastoon.

Tiermas kertoo, että sukellusvenekirjasto on nyt tehokkaammassa käytössä kuin aiemmin.

"Tila on rauhallinen, se sopii hyvin rentoutumiseen ja kokolattiamatolla voi hyvin makoilla. Ennen kirjastosta käytiin vain lainaamassa kirjoja, nyt sitä käytetään myös opiskelutilana."

Kirjastossa järjestetään myös lukuvälitunteja, joihin otetaan jonotusperiaatteella kerrallaan 20 oppilasta. Ennen lukuvälkkiä oli kaksi viikossa, nyt määrä on kasvatettu neljään.

Kirjaston uudet kirjat ovat ahkerassa lainassa. Yksi kahdeksasosa uusista kirjoista on muita kuin suomenkielisiä.

"Kirjoja hankittiin kolmella koulun suurella kielellä eli venäjäksi, viroksi ja arabiaksi, mutta pienempienkin kieliryhmien kirjoja hankittiin. Esimerkiksi somaliankielisiä kirjoja sai oikein metsästää, ja osa niistä on vasta matkalla", Tiermas kertoo.