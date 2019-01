Kaslinkin perustajaa ajaa eteenpäin halu onnistua ja työllistää muita

Liikemies. Sehän kuulostaisi komealta, tuumi valtimolaisen maitotilan vanhin poika 1960-luvulla. Ääneen sitä ei tohtinut sanoa, mutta ajatus jäi kytemään.

Halu toteuttaa itseään, työllistää muita ja onnistua ajoivat Raino Kukkosen lopulta yrittäjäksi hieman yli nelikymppisenä.

”Silloin nuorempana se oli ehkä myös näyttämisen halua, mutta yksin raha ei ole ollut motivoiva tekijä”, 67-vuotias Kukkonen kertoo.

2000-luvulla hurjasti kasvaneen meijeriyritys Kaslink Foodsin perustajana tunnetuksi tullut Kukkonen aloitti varsinaisen työuransa Kainuun Osuusmeijerin maitojauhe­tehtaalla Sotkamossa.





Ensimmäisessä firmassaan Kukkonen valmisti mehiläisille siitepölynkorviketta rehuksi, mutta luopui siitä parissa vuodessa. Myöskään kirjapainoala ei ottanut tuulta. Meijeriuran ohessa syntyi luontevasti bisnes, joka perustui maitoon.

”Yrityksen voi perustaa melkein mille alalle tahansa, kunhan yrittäjällä on intohimoa yrittämiseen, hän tuntee toimialan hyvin, on laajasti verkostoitunut ja hänellä on riittävästi kokemusta, rohkeutta sekä päämäärätietoisuutta toteuttaa suunnitelmansa”, Kukkonen toteaa Meijerimies-elämä­kerrassaan.

Kukkosella oli. Hän myi ensin maidosta valmistettua kaseiinijauhetta muun muassa metsäkemianteollisuuteen, sitten raakamaitoa Suomesta Venäjälle. Yrittäjäksi hän irtautui Kainuun Osuusmeijerin palveluksesta vuonna 1995, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin ja vaimo Mairekin antoi ratkaisulle siunauksensa.





Kaslinkin nimi muodostui kaseiinista ja nimipohdintojen aikaan sattumalta silmiin osuneesta Tallinkin laivasta. Osuvasti se on sopinut myöhemmin myös kastikkeiden ja esimerkiksi kauratuotteiden valmistukseen.

Kukkonen on ehtinyt kokea menestyksen ohella myös yrittämisen kitkerämpää puolta. Häntä kysytäänkin usein kertomaan yrittäjyydestä.

”Sellaiselle puhujalle on kysyntää, joka on itse yrittänyt, eikä vain lukenut kirjoista. Kaikki, mitä puhun, on totta ja tapahtunut. Kaikkea ei ole ehtinyt miettiäkään, kun tätä on elänyt itse koko ajan.”

Venäjän kauppaa Kukkonen kuvailee sahanteräksi. Se on vuosien varrella aina välillä taittunut laskuun, mutta sitten kääntynyt taas ylös. Kaslinkin kohdalla ratkaiseva isku tosin tuli Valiolta, joka päätti lopettaa raakamaidon myynnin Kaslinkin välitettäväksi kuin seinään. Bisnes loppui, samoin yrityksen rahat. Tuloksena oli konkurssi.

”Jos ei ota riskejä, ei saa mitään aikaan”, yrittäjä toteaa nyt kaikesta huolimatta.





Konkurssin jälkeen Kukkoselle jäi erillinen, kastikkeiden valmistusta varten perustettu Kaslink Foods, josta kehkeytyikin menestystarina. Kastikkeiden valmistuksessa oli käytössä vain pieni osa tuotantolaitoksen kapasiteetista. Kasvua piti kehittää jostakin.

Se löytyi kaupan merkeistä.

”Pirkka ja Rainbow -tuotteiden osuudet olivat silloin alle kymmenen prosenttia, mutta kauppaketjut kertoivat tavoittelevansa omille merkeille 30 prosentin osuutta. Niin meistä tuli sopimusvalmistajia”, Kukkonen kertaa markkinaraon löytymistä.

Kaupan merkkien ja brändi­tuotteiden valmistaminen saman katon alla ei Kukkosen mielestä heikennä brändin uskottavuutta.

”Kunhan ne eivät syö toisiaan. Molemmille on asiakas­kuntansa, mutta kaupanmerkkiä kannattaa tehdä vain tuotteesta, jolla jokin brändi jo menestyy”, Kukkonen sanoo suoraan.

Kaslink Foodsin liikevaihto lähti sopimusvalmistajana rajuun nousuun. Kasvirasvojen ja kermojen osuus siitä oli pian 70 prosenttia. Sitten mukaan tulivat vuonna 2011 jätti-investoinnin jälkeen laktoosittomat maitojuomat, jotka heilauttivat taas liikevaihdon uusille kymmenluvuille. Niitä pakattiin S-ryhmälle, Keskolle ja Lidliin.

Parhaita onnistumisen hetkiä yrittäjälle ovat olleet ne, kun iso kauppaketju on hyväksynyt tarjouksen.

”Silloin on saattanut hetken tuntua, että jalat nousevat maasta”, Kukkonen myöntää.

Halpuutuksen alku taas tuntui toisella tavalla. Se teki loven liikevaihtoon.

”Kulut pysyivät, mutta hinta laski.”





Kaslink on nykyisin Suomen suurin yksityinen meijeri. Vuodesta 2014 lähtien sillä on ollut myös oma maidonkeräily­verkosto, kun Valiolta ostettava kiintiömaito ei enää riittänyt tehtaan tarpeisiin.

Noin 70 prosenttia Kaakkois-­Suomessa tuotetusta maidosta jalostetaan Kaslinkilla, kertoo Kukkonen. Määrä sisältää Valiolta kilpailu­viraston määräysten nojalla ostettavan raakamaidon.

Mutta maidon juominen vähentyy, on vähentynyt koko Kukkosen elinajan.

”Syntymäni aikaan maitoa juotiin yli litra päivässä henkilöä kohden, nyt enää kolme desi­litraa.”

Kukkonen poikineen näki, ettei maidon myynnillä voi enää kasvaa.

”Kulutuskäyrää kun katsoo, voi ennustaa, että kaupan maito­hylly on kymmenen vuoden päästä paljon nykyistä lyhempi. Ruotsissa valikoima on jo ihan erilainen.”

Kalsink on jo pitkään panostanut kauraan. Nyt markkinoilla on lähes 30 kaurapohjaista tuotetta, jotka tehdään kotimaisesta kaurasta.

”Vallankumous alkaa, kunhan kaurapohjaiset tuotteet saadaan kouluihin tai puolustus­voimiin ja suuret joukot tottuvat niiden käyttöön”, Kukkonen ennustaa.

Silti hän uskoo, että myös perinteinen maito pitää jossain määrin pintansa.

”Kyllä sillä oma roolinsa jatkossakin on.”





Raino Kukkonen on vetäytynyt eläkkeelle pikkuhiljaa vuodesta 2015 lähtien. Viime vuonna siirtymään tuli takapakkia. Kaslink Foods ilmoitti tarvitsevansa kauratuotteille lisää tuotanto­kapasiteettia, ja luopuvansa kotimaassa myytävien kahden desin kastikepakkausten valmistuksesta.

”Tuntui, että velvollisuuteni on pelastaa se tuotanto ja ne työpaikat. Miksi en työllistäisi, kun voin?”, yrittäjäkonkari kertoo miettineensä.

Tuotteille oli sijansa kaupoissa ja valmis asiakaskunta, mikä puolsi tuotannon jatkamista. Sopivat tilat löytyivät Kouvolan vanhasta meijeristä.

Huhtikuussa mies perusti kuudennen yrityksensä, Kouvolan Herkun. Sen ensimmäiset tuotteet, jälkiruokakastikkeet, lähtivät kauppoihin juuri ennen joulua.

”Tuotanto säilyi Suomessa ja työpaikat Kouvolassa”, Kukkonen toteaa tyytyväisenä.

Yrittäjän vastuuta Kouvolan Herkussa kantaa paikallinen nuori pariskunta. Kukkosen rooli on suurimpana osakkaana ja merkittävänä taustavaikuttajana tuotannon käynnistämisessä. Osaaminen ja valmiit verkostot ratkaisevat paljon.

Maire-vaimo ei ensin uudesta yrityksestä innostunut, mutta nyt hänkin jo kyselee, milloin tehtaalla tarvitaan kiire- tai siivousapua, Kukkonen kertoo mielissään. Iskukuumennus, eli UHT-tekniikka on yhä lähellä Kukkosen sydäntä.

”Se on monimutkaista teknologiaa. Alalle tulemisen kynnys on korkea paitsi osaamisen, myös kalliiden laitteiden vuoksi.”





Raino Kukkosen siirtymä Kaslinkista eläkkeelle alkaa olla nyt tehty, mutta Kukkosten määrä firman johdossa ja omistajina on kasvanut. Pariskunnan kaikki kolme poikaa ovat täysillä mukana. Se tuntuu hyvältä.

”Yksikin jatkaja olisi ollut hieno asia. On mahtava juttu, että heitä on kolme. Kaikki ovat erilaisia, mutta luonteeltaan yrittäjiä. Malli on heille tuttu kotoa.”

Vuoden vaihtuessa Raino Kukkonen jäi pois Kaslink Foodsin hallituksesta. ”Se oli meidän kaikkien yhteinen näkemys.”

Olo tuntuu kevyeltä.

”Olen valvonut yrityksen ja työpaikkojen vuoksi satoja öitä. Nyt on muiden vuoro.”

Vuosina 2002–2017 Kaslink Foodsin liikevaihto on satakertaistunut yli 60 miljoonaan euroon ja työpaikkoja on tullut lisää keskimäärin yksi kuukaudessa. Nykyisin yrityksessä on noin 160 työntekijää. Ei ihme, ettei uni aina ole tahtonut tulla silmään.

Yksi kantava tukipilari on ollut liikunta, joka on kuulunut Kukkosten arkeen kiireessäkin. Golf ja sulkapallo ovat lajeina tärkeitä, mutta myös hiihtolatu ja lenkkipolut vetävät puoleensa.

”Maire on entinen huippu-urheilija. Aina meistä jompikumpi sanoo, että nyt mennään lenkille, ja sitten mennään.”