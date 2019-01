"Huikea vastaanotto": Novita toi markkinoille muumilangat englantilaisesta villasta

Novita toi perjantaina yhteistyössä Moomin Charactersin kanssa myyntiin kolme Muumi-lankaa. Lankojen villa tuodaan Englannista, josta Novita hankkii suurimman osan käyttämästään villasta.

Muumit-langassa on merinovillaa 55 prosenttia ja loput puuvillaa. Yksivärisessä Muumitalo- ja kirjavassa Muumilaakso-langoissa on villaa 75 prosenttia ja loput polyamidia. Langat ovat samanvahvuisia ja konepestäviä.

Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen kertoo, että vastaanotto on ollut huikea.

”Muumimamman lämpöiset asusteet” -neuleohjekirja myytiin jo loppuun verkkokaupassa. Siitä otetaan uusi painos ja somen kautta maailmalta on tullut runsaasti kyselyjä langoista, vaikka niitä myydään aluksi vain Suomessa."

Langat tulevat myyntiin kevään aikana Suomen lisäksi Ruotsiin, Viroon ja Norjaan. Loveknittingin kansainvälisen verkkokaupan kautta Novitan Muumi-langat tavoittavat kuluttajia myös USA:ssa, Iso-Britanniassa ja Euroopassa.

Novita tavoittelee muumeilla myös Aasian markkinoiden avausta. Japanilaiset ovat erityisen tunnettuja rakkaudestaan virkkaukseen, esimerkiksi amigurumi-hahmoihin. Novita on julkaissut aikaisemmin myös muumi-amigurumi-ohjeet.

"Japanissa kädentaidot ovat arvostettuja ja he ovat myös innokkaita neulojia. Pohjoismaisuus ja suomalaisuus ovat maassa hyvin trendikkäitä ja etsimme sieltä nyt kumppania Muumi-lankayhteistyöhön."

Novita hankkii villansa Englannin lisäksi Norjasta ja muilta lähialueilta. Suomalaista villaa on viime vuosina käytetty yhteensä noin 30 000 kiloa.

"Meillä oli aikaisemmin täysin suomalaista villaa sisältänyt lanka, johon teimme ison satsauksen. Se ei kuitenkaan saanut niin suurta suosiota kuin toivoimme", Yrjö-Koskinen kertoo.

Tällä hetkellä Novitan kotimaisin vaihtoehto on 7 Veljestä Pohjola-lanka, jonka villan osuudesta 30 prosenttia on suomalaista villaa. Yhteensä villaa on 75 prosenttia ja polyamidia 25 prosenttia.