Pelle Miljoona Oy rokkasi vetreästi

Lauantain 19.1. Helsingin Jäähallissa järjestetyssä konsertissa lavalle nousi vuonna 1980 Moottoritie on kuuma -levyllä läpimurron tehnyt kokoonpano, johon kuuluvat Pelle Miljoona, Tuomo ”Tumppi” Varonen, Ari Taskinen, Andy McCoy ja Sami Yaffa.

Konsertti oli kerännyt jäähallin lähes täyteen väkeä. Aikalaisfanien lisäksi paikalla oli nuorempia kuuntelijoita, jotka ovat ehkä löytäneet Pellen musiikin vasta vanhempiensa levyhyllystä.





Kun Pelle Miljoona Oy soitti ensimmäisen keikkansa, yhtyeen jäsenet olivat vain parikymppisiä kloppeja.

Lauantain konsertti osoitti, että noin kuusikymppisillä muusikoilla riittää edelleen soittotaitoa ja -halua.

Poiketen vaikkapa Popedan juhlakonsertista reilu vuosi sitten, Pelle Miljoona soitti kaikki biisinsä alkuperäisviisikkona eikä marssittanut lavalle esimerkiksi torvisektiota.

Sen ansiosta kappaleissa kuului vieläkin punkrockin särmä ja uuden aallon kantaaottavuus.





Ikivihreistään Pelle Miljoona esitti muun muassa kappaleet Moottoritie on kuuma ja intensiivisen Juokse villi lapsi.

Illan aikana kuultiin lisäksi bändin viime syksynä julkaisemalta EP:ltä uutuustuotantoa, kuten kappaleet Anna soihtusi palaa, Hei hei hei ja Diggaan Rock'n’Rollista, mikä osoitti, ettei punk-veteraaneilta ole luomisvoima kadonnut mihinkään neljässäkymmenessä vuodessa.





Odotettu hetki oli, kun Tumppi Varonen siirtyi rumpujen takaa yleisön eteen laulamaan Tahdon rakastella sinua omaan jäljittelemättömään tyyliinsä.

Konsertin lopun kruunasi hidas tunnelmapala Hyvää yötä maailma.

Sittemmin Hanoi Rocksista parhaiten tunnetut Andy McCoy ja Sami Yaffa hoitivat hekin osuutensa mallikkaasti.

Andy taisteli urhoollisesti keikan läpi, vaikka kitarasankari olikin 39 asteen kuumeessa.





Viime syksynä julkaistun Andy-elämäkerran myötä värikäs kitaristi sai runsaasti julkisuutta. Teoksessa mies muistelee aikaansa myös Pelle Miljoonan yhtyeessä:

”Tumppi Varonen on ainoo oikee Suomen työväenluokkainen, jonka kanssa oon soittanu”, Andy muun muassa sanaili.

Hanoi Rocks -vuosina Andy McCoy eli oikealta nimeltään Antti Hulkko vietti aikaansa maailman metropoleissa, kuten Lontoossa, New Yorkissa ja Tokiossa.

Nykyisin Helsinkiin kotoutunut McCoy on alkujaan kotoisin Lapista Pelkosenniemeltä, johon hänelle on pystytetty myös patsas. Vuonna 2009 paljastetun patsaan on veistänyt Andyn setä Matti Hulkko.