Muisto löyhkäävästä kaatopaikasta ajoi Kotipizzan toimitusjohtajan uudistamaan koko ketjun toimintaa – "Brändi oli pölyttynyt ja vähän nolo"

Kaksikymmentäviisi vuotta sitten Tommi Tervasen sydän nyrjähti.

Juuri yo-merkonomiksi valmistunut nuori mies oli saanut työpaikan Keskon tuontiostajana ja lähtenyt ensimmäiselle työmatkalleen Filippiinien Manilaan. Kesko toi sieltä 90-luvun mittakaavassa eksoottisia elintarvikkeita kookoshiutaleista nuudeleihin.

"Ajattelin fiksuna, että työmatkalle on hyvä laittaa päälle vähän parempaa seppälää", Tervanen muistelee.

25 tunnin unettoman lentomatkan jälkeen Tervasen puku oli rytyssä ja hän hoiperteli kohti lentokentälle vastaan tullutta yhteistyökumppania. Ensimmäiseen palaveriin suunnattiin suoraan kentältä.

Tapaamista ei kuitenkaan järjestetty kimmeltävässä toimistossa vaan Smokey Mountain -nimisellä valtavalla kaatopaikalla. Paikalla oli kaksi miljoonaa tonnia jätettä.

"Se savusi, ja tuoksu oli todella mieleenpainuvan kuvottava."

Käryävää jätevuorta pysäyttävämpi oli kuitenkin tieto siitä, että jätetonnien keskellä asui noin 30 000 ihmistä, joista suuri osa oli lapsia.

Sillä hetkellä Tommi Tervasen sydän nyrjähti.

"Annoin itselleni lupauksen, että jos aion joskus tehdä bisnestä, sen täytyy myös tehdä jotain hyvää ihmisille."

Kun Tommi Tervasesta tuli Kotipizzan toimitusjohtaja vuonna 2012, palasi tuo rypistyneeseen pukuun pinttynyt lemu mieleen. Oli tullut aika lunastaa annettu lupaus.





Kotipizza perustettiin vuonna 1987. Kun Tervanen siirtyi yrityksen toimitusjohtajaksi, oli Rabbe Grönblom johtanut Kotipizzaa neljännesvuosisadan.

"Rabbe oli ikoninen, patruunamainen johtaja. Hän johti yritystä vahvalla kädellä ja aika eri tavalla kuin minä", Tervanen sanoo.

Pestinsä aluksi Tervanen tutustui pitseriayrittäjiin ja myös kilpailijoiden liiketoimintaan. Muutoksia tarvittiin ja nopeasti sittenkin.

"Brändi oli pölyttynyt ja ehkä vähän nolo. Monet Kotipizza-yrittäjät halusivat myydä kannattamattomat yrityksensä."

Tervanen pilkkoi ongelman aivan alkutekijöihinsä. Hän pohti, mitä Kotipizza oikein tekee. No maailman parasta pitsaa tietysti.

Seuraavaksi piti kysyä, miten työtä jatkossa tehdään. Nuhjuisista, 80-luvusta muistuttavista liikkeistä haluttiin eroon ja tilalle jotain raikkaampaa. Itse ruuassa päätettiin keskittyä kotimaisiin ja laadukkaisiin raaka-aineisiin.

"Kolmas tärkeä kysymys on miksi. Me haluamme parantaa maailmaa pitsa kerrallaan. Se mielessämme olemme lähteneet tekemään konkreettisia tekoja."





Miten pikaruualla sitten pelastetaan maailma? Raaka-aineet ovat hyvä lähtöpiste.

Tervasen mukaan Kotipizzan raaka-aineiden kotimaisuusaste on 63 prosenttia. Lukua hilataan jatkuvasti ylöspäin, mutta aimo harppauksen se ottaisi, jos taikina voitaisiin valmistaa kotimaisista raaka-aineista. Neuvottelut aiheesta ovat parhaillaan käynnissä.

Italialaisen ruuan kasvattaessa suosiotaan Suomessa tilataan pitsan päälle yhä useammin vihreää rucolaa, ja aiemmin se tuotiin Italiasta.

"Sitten aloin nähdä silmissäni kuinka rekka pistää Alpeilla kakkosta silmään ja tuprauttaa ilmaan savupilven."

Lisäksi viidennes lastista piti aina heittää pois, sillä kasvit eivät olleet kestäneet kuljetusta. Tervanen halusi asiaan muutoksen, ja nyt Kotipizzassa tarjoillaan toista vuotta kotimaista rucolanversoa.

"Se on vähän erinäköistä kuin rucola, mutta meillä on mahdollisuus muokata kuluttajien makutottumuksia."





Tervanen huomauttaa, että Kotipizza on maailman ensimmäinen pitsaravintolaketju, joka siirtyi käyttämään pelkästään MSC-sertifioitua kalaa ja äyriäisiä.

"Jos tätä ei olisi löytynyt, olisimme joutuneet harkitsemaan tonnikalasta luopumista kokonaan. Tässä tasapainoillaan aina kestävyyden ja kuluttajien toiveiden välillä. MSC-sertifioidut tuotteet ovat jopa 30 prosenttia kalliimpia kuin muut vaihtoehdot, mutta pidämme tätä parempana ratkaisuna."

Tervasen mukaan ihmiset ovat myös valmiita maksamaan enemmän tuotteista, joissa on käytetty vastuullisia raaka-aineita. Yrityksen myynti on kasvanut 45 kuukautta putkeen, vaikka pitsojen hintojakin on korotettu.

"Vastuullisuus ei ole vain oikein tekemistä, vaan se on myös hyvää bisnestä."

Seuraava kehityskohde Kotipizzalla tulee olemaan ruokahävikin vähentäminen. Kuluttajille tarjotaan jo nyt kolmea pitsakokoa, jotta ruuan määrän voi valita tarpeen mukaan.

Pitsalaatikot voi puolestaan taitella pienemmiksi, jotta mahdolliset tähteet voi laittaa jääkaappiin odottamaan seuraavaa ateriaa.

"Tutkimme nyt mihin tahtiin raaka-aineita käytetään ravintoloissa sekä mikä menee kaupaksi ja mikä ei. Saamme pääkaupunkiseudun tulokset kevään aikana."





Pitsaketjun toimitusjohtajankaan perheessä aivan joka päivä ei ole pitsapäivä. Tervanen kantaa pitsalaatikoita kotiin suunnilleen kerran viikossa, yleensä perjantaina.

Viikonloppuna Tervanen kokkaa mieluiten itse perheensä kanssa. Ulkoilun aikana uunissa hautuu vaikkapa osso buco porosta sekä vihanneksia. Kesällä taas grilli lämpenee usein.

"En ole itse metsästänyt, mutta riista kiehtoo minua paljon. Voisin joskus lähteä ainakin seuraamaan jahtia."

Tervanen ei ole juuttunut vain tiettyihin pitsatäytteisiin, vaan vaihtelee niitä mielensä mukaan. Yksi varma suosikki on Kotipizzan Sienimestari, jossa on sienien lisäksi piparjuurimajoneesia ja punasipulihilloketta.

"En ole koskaan ollut fanaattinen sienien syöjä, joten on mahtavaa, että näin voi muuttaa pitkäaikaisia ruokatottumuksia. Siinä yhdistyvät myös läheltä tuodut raaka-aineet ja sesonkiajattelu."

Pitsassa on Tervasen mielestä myös se mahtava puoli, että siihen voi tuoda helposti paikallismakua mukaan. Muotti ei ole samalla tavalla ahdas kuin vaikka hampurilaisissa.

Jatkossakin Kotipizzassa on tarkoitus kokeilla uusia makuyhdistelmiä. Facebookin Sipsikaljavegaanit-ryhmän jäsenten kanssa yhteistyössä tehty vegaaninen pitsa oli Tervasen mielestä mahtava hanke.

Kasvisvaihtoehtoja aiotaan muutenkin korostaa, sillä Kotipizzan suosituimmat pitsat eli Americana, Special Opera ja Tropicana sisältävät kaikki lihaa.

"Tropicana eli kinkku-ananaspitsa on lasten ikisuosikki, mutta vaikkapa lankkupitsoilla pystymme tavoittamaan uudenlaisia kohderyhmiä."

Ananaksesta puheen ollen. Yksi sosiaalisen median jatkuvista gallup-aiheista on ananaksen kuuluminen pitsaan. Mitä mieltä tästä on Tommi Tervanen?

"Kyllä ananas kuuluu pitsaan."