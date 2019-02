Olli Lindholmin hitit osuivat suoraan suomalaisten sydämiin, ne kaikuivat melankoliaa ja tulevaisuuden uskoa

Yö-yhtyeen laulaja Olli Lindholm menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 11. ja 12. päivän välisenä yönä helmikuussa 2019.

Hän oli kuollessaan 54-vuotias.

Yö-yhtyettä ainoana alkuperäisjäsenenä luotsannut Lindholm oli perustamassa yhtyettä vuonna 1981. Yö jatkoi menestyksekästä uraansa edelleen aktiivisesti ja sen oli määrä esiintyä Valkeakoskella perjantaina ja Lappeenrannassa lauantaina osana Yö akustisemmin -kiertuetta.

Keikat jäävät nyt tekemättä.





1970-luvun puolivälissä syntyneelle keski-ikäiselle Yö oli sukupolvikokemus samaan tapaan kuin Olli Lindholmin ikätoveri, reilu viikko sitten edesmennyt Matti Nykänen kultamitaleineen.

Yö ja Olli Lindholm tavoittivat kansan syvät rivit iskelmällisellä suomirockilla, jossa oli sopiva sekoitus melankoliaa ja tulevaisuuden uskoa. Läpi harmaan kiven läpi menemistä, vähän kuin Nykäsen huippusuorituksissa.





Yön hitit kuten Särkynyt enkeli ja Joutsenlaulu osuivat suomalaisten sydämiin. Olli Lindholm on myöntänyt, ettei hän ollut koskaan niin hyvä lauluntekijä kuin Joutsenlaulun säveltänyt entinen bändikaveri Jussi Hakulinen. Tästä huolimatta hän onnistui tekemään levyjä, jotka ovat saavuttaneet kultaa ja moninkertaista platinaa.

Vuonna 2000 kerralla raitistuneesta Lindholmista tulikin vähitellen yhtyeen kiistaton johtaja.





Olli Lindholmin ehdottomia tähtihetkiä on klassikoksi noussut laulu Rakkaus on lumivalkoinen vuodelta 2003. Talvinen laulu oli jo bändistä eronneen Jussi Hakulisen luoma, mutta sen tulkitsi jäljittelemättömällä tavallaan Olli Lindholm.

Levy nousi heti Suomen virallisen listan kärkeen ja ylitti kultalevyrajan vain neljässä päivässä.

Kuten monissa Yön biiseissä, tässäkin löytyi ehdottomuutta.

Yhtäältä laulettiin rakastumisen voimasta, mutta toisaalta taas kaiken menettämisestä.

Samaa ehdottomuutta oli Olli Lindholmilla toisinaan vaikeissa päätöksissä yhtyeensä johtajana.

Suurelle yleisölle Lindholm on tullut Yö-tähteyden lisäksi tunnetuksi The Voice of Finland -tv-laulukilpailun tuomarina. Hän voitti myös Iskelmä-Finlandia-palkinnon heinäkuussa 2008.





Kirjoittaja on Maaseudun Tulevaisuuden avustaja, joka tekee lehteen Ikivihreät-juttusarjaa.

Korjattu juttua 13.2.2019 kello 13.41 raitistumisen ajankohdan osalta.