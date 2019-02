Hiihtolomat käyntiin — Hyvä lumitilanne mahdollistaa laskemisen lähelläkin

Hiihtolomia vietetään tänä vuonna viikoilla 8, 9 ja 10. Hiihtokeskukset kautta maan ovat valmistautuneet lomaviikkoihin, sillä moni suuntaa lomalla laskettelemaan. Lähes kaikki Suomen hiihtokeskukset ovat auki.

Koko Suomessa on hyvä lumitilanne, eikä laskemaan tarvitse välttämättä lähteä kauas. Myös pienemmät lähikeskukset tarjoavat hyviä laskumahdollisuuksia ja monipuolista tekemistä koko perheelle.

"Pohjoisen pitkien rinteiden lisäksi lähikeskuksissa saa nauttia laadukkaista rinteistä, jotka tarjoilevat talvista aktiviteettia moneen makuun", kertoo Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors tiedotteessa.

Laskukausi jatkuu hiihtoloman jälkeen pitkälle kevääseen. Monessa Pohjois-Suomen keskuksessa kautta on jatkettu vappuun asti.

"Paras lasketteluaika on tietysti koko kausi", Lindfors sanoo. Keskusten aukioloajat eivät ole kiinni luonnonlumesta, vaan rinteitä lumetetaan niin, että kausi ei pääse loppumaan kesken.





Hiihtoloma on sesonkiaikaa myös hiihtokouluille: tuhannet lapset osallistuvat kouluihin ympäri maan. Myös aikuisille löytyy alkeiskursseja, ja kokeneemmat laskijat voivat päivittää taitojaan kertauskursseilla.

Suomen Hiihtokeskusyhdistys muistuttaa myös rinneturvallisuudesta. Laskijoilla on hyvin rinnesäännöt hallussa, mutta hiihtolomalle lähtiessä ne kannattaa kerrata.

Tärkeintä on ottaa rennosti ja ottaa muut laskijat huomioon. Varsinkin ruuhka-aikoina turvallisuusohjeiden noudattaminen on tärkeää, jotta laskettelu on kaikille mukavaa.

"Rinteeseen mennään tietenkin ensisijaisesti pitämään hauskaa, nauttimaan ulkoilmasta ja hyvästä seurasta", Lindfors muistuttaa.

Kaikkien hiihtokeskusten aukioloajat voi tarkistaa osoitteesta www.ski.fi.