IS selvitti: Seksielämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset asuvat Uuraisilla, Ruokolahdella ja Siikajoella

Ilta-Sanomien tekemän kyselyn mukaan Uuraisilla, Ruokolahdella ja Siikajoella asuvat ovat kaikkein tyytyväisimpiä seksielämäänsä. Sekä Uuraisilla että Ruokolahdella kaikki vastaajat ovat tyytyväisiä seksielämäänsä. Siikajoella tuo luku on 95,2 prosenttia.

Vähiten putkeen seksielämä menee Reisjärvellä, Tervolassa sekä Hartolassa. Reisjärvellä tyytyväisiä seksielämäänsä on vain 40 prosenttia vastaajista. Tervolassa vastaava luku on 41,7 prosenttia, ja Hartolassa 45,5.

Ilta-Sanomien jutussa todetaan, että tulokset heijastavat uuraislaisten paikallisten mukaan lähinnä yleistä tyytyväisyyttä elinoloihin. Uuraisten kunnanjohtaja Juha Valkaman mukaan tulos kertoo osittain siitä, että ihmiset ovat kunnassa hyvin rauhallisia, sovittelevia ja välittömiä. Kunnanjohtaja pohtii lehden haastattelussa jopa sitä, voisiko seksityytyväisyyden ykkössijasta tehdä kunnan mainosvaltin.

Kaikista suomalasista tyytyväisiä seksielämäänsä on 71,1 prosenttia. Naiset ovat hieman miehiä tyytyväisempiä seksielämäänsä, sillä heistä tyytyväisiä on 74,3 prosenttia vastaajista. Miehillä tuo vastaava luku on 68,9 prosenttia.

