Oscar-palkinnot jaetaan ensi yönä vailla juontajaa

Elokuva-alan tunnetuimmat palkinnot jaetaan Oscar-gaalassa 91. kertaa Hollywoodissa sunnuntaina 24. helmikuuta. Gaala nähdään suorana lähetyksenä Yle Teemalla maanantain puolella klo 1.30 Suomen aikaa aamuyöllä. Lähetys alkaa juhlavieraiden saapumisella punaisella matolla.





Gaalassa ei ole tänä vuonna varsinaista juontajaa. Edellisen kerran näin tapahtui vuonna 1989, jolloin juontajamonologi korvattiin näyttelijä Rob Lowen musiikkiesityksellä. Juontajana piti alun perin olla näyttelijä-koomikko Kevin Hart, mutta Hart vetäytyi juontajan paikasta homofobisien twiittien takia. Korvaavaa juontajaa ei tullut. Suorassa lähetyksessä voi silti tapahtua mitä vain – oli juontaja mukana tai ei.

Ensimmäisen kerran Oscar-gaala järjestettiin vuonna 1929. Palkintojen jakajana toimii Yhdysvaltain elokuva-akatemia, johon kuuluu noin 6000 jäsentä.

Parhaasta elokuvasta kilpailee yhteensä kahdeksan elokuvaa. Nämä ovat Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star Is Born sekä Vice. Eniten Oscar-ehdokkuuksia sai The Favourite sekä suoratoistopalvelu Netflixin levittämä Roma, jotka molemmat saivat 10 ehdokkuutta. Marvelin Black Panther on ensimmäinen supersankarielokuva, mikä on päässyt parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaaksi.

Parhaasta ohjauksesta on ehdolla Spike Lee, Pawel Pawlikowski, Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón ja Adam McKay. Spike Lee on ensimmäistä kertaa ehdolla parhaasta ohjauksesta elokuvalla BlacKkKlansman.

Parhaasta miespääosasta kilpailee Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe, Rami Malek sekä Viggo Mortensen. Parhaan naispääosan ehdokkaat ovat Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga ja Melissa McCarthy. Lady Gaga kilpailee myös parhaan laulun palkinnosta elokuvasta A Star Is Born kappaleella "Shallow", jota oli työstämässä myös kolme muuta henkilöä.





Aluksi akatemia ilmoitti, että mainoskatkojen aikana jaetaan neljän kategorian palkinnot (paras kuvaus, paras leikkaus, paras lyhyt elokuva ja paras maskeeraus), mutta tämä peruttiin myöhemmin. Myös nämä kategoriat siis näytetään suorassa lähetyksessä tv-katsojille.

Elokuva-akatemia ilmoitti viime vuoden elokuussa uuden kategorian nimeltään Best Popular Film eli paras suosittu elokuva, mutta sitä ei päästä näkemään tämän vuoden gaalassa, kuten oli aikaisemmin suunniteltu. Kyseinen kategoria keräsi paljon negatiivista palautetta.

Gaalassa esiintyy muun muassa Queen ja Adam Lambert. Tuttuun tapaan Oscareissa myös esitetään jokainen paras laulu -ehdokkuuden saanut kappale.





Punaisen maton lähetystä kommentoivat elokuva-asiantuntija Anna Möttölä ja toimittaja Susani Mahadura. Gaalalähetystä kommentoivat toimittaja J.P. Pulkkinen ja Anna Möttölä. Gaala esitetään suomeksi tekstitettynä lähetyksen jälkeen Teemalla maanantai-iltana klo 20.00.