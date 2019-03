MTK:n päämajan Maalaistentalon tilat uudistuivat – omia työpisteitä ei enää ole

Helsingissä Simonkadun varrella Forumin liikekeskuksen yllä kohoava Maalaistentalo on hyvin pidetty talovanhus. 1921 valmistunutta kiinteistöä on remontoitu säännöllisesti kahden vuosikymmenen välein.

Remontti sinänsä on normaalia kiinteistön peruskorjaustyötä. Omistajalla on velvollisuus pitää kiinteistöä kunnossa, jotta sen arvo säilyy.

Raja-aidat ihmisten ja toimintojen välillä haluttiin kaataa niin fyysisesti, kuin henkisesti. Tavoitteena on talon asiantuntijoiden saumaton yhteispeli.

Erityistä uusissa tiloissa on väliseinien puuttuminen. Erillisiä työhuoneita ei enää ole. Päivänvalo pääsee tulvimaan sisään isoista ikkunoista läpi huoneiston.

Aikaa projektin suunnitteluun ja läpivientiin kului kaksi vuotta. Toimitilauudistukseen liittyvä suunnittelu käynnistyi alkuvuonna 2017. Touko-kesäkuussa 2018 työntekijät siivosivat huoneensa periaatteella kaikki turha pois.

Jäljellejääneet tavarat toimitettiin väistötiloihin ennen kesälomia. Vuosikymmeniä vanhat toimistokalusteet joko myytiin tai toimitettiin kierrätykseen.

Remontissa ja sisustuksessa pyrittiin mahdollisimman korkeaan kotimaisuusasteeseen. Laatuun ja kestävyyteen satsattiin.

"Sisustuksen kotimaisuusaste on yli puolet. Käytimme kotimaisia tuotteita, niin paljon, kuin mahdollista" kertovat sisustusarkkitehdit Noora Kerminen ja Johanna Barner-Rasmussen arkkitehtitoimisto Kohinasta.

Muun muassa akustiikassa käytettiin luovia ratkaisuja. Taukotilan lasikatosta roikkuvat suuret akustiikkavalaisimet muistuttavat jättiläismäisiä kukkia. Projektipöytien ylle on ripustettu kotimaiset turpeesta valmistetut käännetyn veneen näköiset akustoivat valaisimet.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila suhtautuu uuteen toimintakulttuuriin positiivisella asenteella.

"Hyvästelin työhuoneeni elokuussa. Silloin vielä hieman arvelutti, mutta nyt olen vakuuttunut, että ratkaisu on hyvä. On parempi, että johto on osana tiimiä ja asioita voidaan hoitaa sekä sopia saman tien", hän pohtii aulan ison pöydän ääressä Sahin Antin kanssa todeten ettei kummallakaan omaa nimettyä työpistettä.

"Talo on fiksusti rakennettu aikanaan, väliseinät oli helppo purkaa. Tämä remontti oli kunnianosoitus Maalaistentalolle", Marttila sanoo.

"Tällä remontilla on tarkoitus pärjätä pitkään", Laurinen kuittaa.