Parhaat 4H-yritykset valittu: Ulkomaalaus Juho Alahautala ja Jäätelöpyörä voittivat

4H-liiton yrityskilpailuihin osallistui noin 80 viime vuonna toiminutta yritystä. Näistä finaaliin valittiin 16, joista valittiin kolme parasta kahdessa eri sarjassa.

18–28-vuotiaiden sarjan voittajaksi valittiin Juho Alahautalan maalauspalveluyritys Alavieskan 4H-yhdistyksestä.

20-vuotiaan Alahautalan yritys oli tuomariston mukaan hyvä osoitus siitä, että markkinointiin kannattaa panostaa. Asiakkaita riitti koko kesäkaudeksi, ja yritys kasvoi jopa yli 4H-yritykselle asetetuista raameista.

”Haluan omalla esimerkilläni kertoa myös muille nuorille, että hyvin suunnittelulla 4H-brändin hyödyntämisellä ja ahkeruudella on mahdollista työllistää itsensä sijainnista riippumatta. Liikeideana rakennusmaalaus on juuri sellainen, kaikkialla on kysyntää”, kertoo Juho Alahautala yrityksestään 4H:n tiedotteessa.

13–17-vuotiaiden sarjan voitti Maisa Jorosen Jäätelöpyörä Savonlinnan 4H-yhdistyksestä.

Molempien sarjojen voittajat kutsutaan 4H-säätiön palkitsemistilaisuuteen Säätytalolle Helsinkiin.

Nuorempien sarjan toiselle sijalle nousi luonnontuotteita keräävä Viivi Niskan Vivahde Rovaniemen 4H-yhdistyksestä ja kolmanneksi pihapalveluja tarjoava Lauri Pulkkisen Laurin kotiapu Jyvässeudun 4H-yhdistyksestä.

Täysi-ikäisten sarjassa toisen palkinnon sai Mirva Murtomäen keppihevosyritys Loikka Oulun 4H-yhdistyksestä. Kolmantena palkittiin Sina Hotin leivontayritys Pujon puustit Euran ja Eurajoen 4H-yhdistyksestä.

Kilpailun tuomaristossa olivat mukana viime vuoden voittajayrittäjät sekä edustajat OP Vakuutuksesta ja Suomen Yrittäjistä.