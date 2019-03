Uusien maajussien joukossa on kukanviljelijä ja kaalikääryleyrittäjä

Maajussille morsian -tv-ohjelman uudet kumppania etsivät maajussit on julkaistu. MTV3-kanava esittelee heitä lauantai-iltana, mutta MT lyhyesti tässä. Tuotantokausi on 12. ja elämänkumppania etsiviä maajusseja mukana kahdeksan.

Nuorin maajussi on 25-vuotias Antti Lapinlahdelta. Kotitila juontaa 1850-luvulta, ja Antti kasvattaa siellä ylämaankarjaa, viljelee rehua, tekee metsätöitä, pitää kesällä tilapuotia keikkailee rokkitähtenä Suomessa ja ulkomailla.

Haapamäellä asuva 34-vuotias Juho puolestaan viljelee muun muassa ohraa, kauraa ja kuminaa, on osakkaana perheensä kaalikääryleyrityksessä ja harrastaa liikuntaa.

Mynämäkeläinen Arttu, 26, pyörittää sukutilaa, polttopuuyritystä ja ajaa metsäkonetta.

Hyvinkääläisen Joukon, 64, elämäntilanne on täysin erilainen, sillä hän on eläkkeellä ja matkustelee. Hän on eronnut yli 20 vuotta sitten, kolme lasta ovat aikuisia ja yksi lapsenlapsikin on.

Korpikoskelainen eli mikkeliläinen Sari, 54, kasvattaa ja myy kukkia ja yrttejä ja pitää monipuolista eläintilaa, jossa on hevosia, aaseja, minipossuja, kanoja, kukko ja kaksi koiraa. Tyttäret ovat muuttaneet kotoa.

Jämsän Koskenpäässä on isännöinyt sukutilaa vuodesta 2014 Johan, 40, joka valmistaa perinneruokia, kuten joululaatikoita ja simaa, vuokraa peltoa, hoitaa metsää ja pyörittää sahaa.

31-vuotias Lauri Velkualta hallinnoi 1540-luvulta olevaa sukutilaa, jolla on maatilamatkailua, mökkejä ja lihakarjaa. Työnä on myös kesäravintolan ja rokkifestareiden pyörittäminen.

Raaseporilainen Patrick, 41, on suomenruotsalainen 2,5-vuotiaan tyttären isä, joka pyörittää mallasohraa ja syysvehnää kasvattavaa tilaa. Harrastuksiin kuuluvat jääkiekko, metsästys, ruoanlaitto ja laskettelu.