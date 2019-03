Video: Vasempaan kääntyminen kesti neljä minuuttia, eikä ollut edes ruuhkaa – MT testasi Brysselin kaoottisen liikenneympyrän

Pari viikkoa sitten Liikenneturva julkaisi opetusvideon liikenneympyrässä ajamisesta. Siinä annettiin ohjeet, miten selvitä kaksikaistaisesta liikenneympyrästä. Jutussa esiteltiin kaksi kaoottista esimerkkiä maailmalta ja nyt MT koeajoi toisen risteyksistä. Katso videolta, miten kävi!

Tästä pitäisi kyllä päästä kääntymään vasemmalle, mutta vastaan tulee autoja viidellä kaistalla. Suoraan pääsee ja pari kaistaa kaartaa oikealla olevaan liikenneympyrään. Sen kautta kiertämällä pitäisi päästä myös vasemmalle.

Kokeillaan rohkeasti, kaasua vaan ja auto sukeltaa ympyrässä vellovan autojoukon sekaan.

Kyseessä on Meiserin risteys Brysselissä. Oikeastaan tässä on kaksi risteystä yhdessä. Toinen on liikenneympyrä, jossa on noin viisi kaistaa ja se yhtyy saumatta monikaistaisen valtaväylän risteykseen. Lopputulos on jalkapallokentän kokoinen asvalttiaukio, jonka toisessa päässä nurmikkoalue kertoo liikenneympyrästä.





Alueen laajuuden ja belgialaisen liikennekulttuurin vuoksi kaistojen määrää on vaikea laskea. Niitä ei ympyrässä tai sen jatkeessa ole merkattu kovin tarkasti, joten autoja on rinnakkain niin monta kuin mahtuu. Ja mahtuuhan niitä ainakin enemmän kuin kaistoja tuntuisi olevan. Kaistojen määrä myös vaihtelee sen mukaan, monta autoa on väylällä poikittain.

Kartasta katsoen alueelle tulee tai sieltä lähtee reilut 30 kaistaa. Lisäksi siinä on noin 20 suojatietä ja koko hoidon läpi kulkee kaksi raitiolinjaa, joissa ratikka menee molempiin suuntiin. Raitiolinjat tietenkin tuovat risteykseen koko joukon jalankulkijoita.

Alueen läpi voi mennä myös pyörällä. Brysselissä on paljon pyöräkaistoja, ja sellainen menee tässäkin. Tosin kaista on yhdistetty pyörä- ja bussikaista. Jonkin verran lohduttaa, että vaikka liikenne välillä on sekavaa, täällä väistetään kyllä hyvin. Myös pyöräilijöitä.





Liikenneympyrässä on sellainen erikoisuus, että siinä ajavalla on kolmio. Yleensähän kolmio on ympyrään tuleville, mutta tässä yhdestä suunnasta siihen on etuajo-oikeus. Ympyrässä ajavalle on tiehen maalattu näkyvä rivi kolmioita, mutta väistämään pakottaa myös näköeste.

Toinen Brysselin erikoisuus on kaistojen väheneminen mystisesti. Yksi ympyrästä pois vievä katu on kuin suppilo. Ympyrässä kaistoja on vielä kolme, mutta ne vähenevät yhdellä ja jäljellä olevista toinen on vielä bussipysäkki.

Vasemmalle lopulta päästiin, vaikka se kesti reilu neljä minuuttia. Liikenne sujui ihan hyvin, melkein koko ajan liikuttiin. Kello oli vähän vaille neljä iltapäivällä, mutta jostain syystä ruuhkaa ei ollut. Usein on ja kun on, alue on täysin tukossa ja jos puolessa tunnissa pääsee läpi, niin hyvä on.

Jälkeenpäin katsoin kartasta tarkemmin, niin kyllähän vasemmallekin kääntyi yksi kaista. Risteykseen tultaessa sitä ei kylläkään nähnyt. No, kävihän se näinkin, pienen seikkailun kautta. Katso videolta kääntyminen, osaisitko sinä kääntyä tästä?





