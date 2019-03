Jussi-palkinnot jaetaan tänään – mukana uusi 20 000 euron arvoinen tunnustuspalkinto

Vuosittainen kotimainen elokuva-alan tapahtuma, eli Jussi-gaala järjestetään tänään perjantaina klo 19.30. Suoraa lähetystä voi seurata MTV3-kanavalla.

Juhlassa palkitaan vuoden 2018 parhaat kotimaiset elokuvat ja niiden tekijät. Jussi-ehdokkuuksia sai 13 pitkää elokuvaa ja kolme lyhytelokuvaa. Katso kaikki ehdokkaat tästä.

Parhaan elokuvan Jussi-ehdokkaat ovat Hölmö nuori sydän, Ihmisen osa, Juice, Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja sekä Tyhjiö. Eniten Jussi-ehdokkuuksia sai Juice yhteensä kahdeksalla ehdokkuudella. Myös yleisö on saanut äänestää oman suosikkielokuvansa.

Parhaan ohjaajan palkinnosta kilpailee Tiina Lymi (Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja), Aleksi Salmenperä (Tyhjiö) ja Selma Vilhunen (Hölmö nuori sydän).

Naispääosan ehdokkaat ovat Oona Airola (Oma maa), Laura Birn (Tyhjiö) ja Iida-Maria Heinonen (Juice). Miespääosan ehdokkaat ovat Hannu-Pekka Björkman (Ihmisen osa), Heikki Kinnunen (Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja) ja Janne Puustinen (A Moment in the Reeds).





Tänä vuonna gaalassa jaetaan uusi elokuva-alan tunnustuspalkinto. 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto myönnetään elokuvantekijälle, joka on poikkeuksellisella panoksellaan edistänyt viime vuoden aikana kotimaista elokuvaa ja nostanut sen tasoa. Palkinto on rahalliselta arvoltaan yksi suurimmista Suomessa jaettavista taide- ja kulttuurialan tunnustuspalkinnoista, sekä suurin elokuva-alan palkinto. Norjassa palkintoa on jaettu vuodesta 2015.

Kotimaista elokuvaa käytiin katsomassa elokuvateattereissa yli 1,9 miljoonaa kertaa. Katsotuin elokuva oli Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja. Elokuva keräsi vajaat 350 000 katsojaa.

Jussi-palkinnot perustettiin vuonna 1944. Jussit jakaa Filmiaura ry., johon kuuluu yli 300 jäsentä. Lopulliset voittajat valitaan suljetulla lippuäänestyksellä.





