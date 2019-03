Hyvölät opettelivat maatilallaan pakettimatkailua jo 1990-luvulla

Ähtäriläinen Hyvölän Talo on tarjonnut maaseudun matkailupalveluita jo vuodesta 1992. Se oli mukana, kun eteläpohjalaiset alkoivat tarjota matkailijoille pakettimatkaa: Kievarireittiä. Alavus, Kuortane, Lehtimäki, Soini, Töysä ja Ähtäri kokosivat tuolloin voimansa ja markkinoivat yhdessä seudun majoitus- ja ruokapalveluita, joita saattoi kiertää omalla autolla, polkupyörällä tai hevospelillä.

MT kertoi (11.6.1994), että matkalla saattoi piipahtaa Reijo Kivijärven navetta-ateljeessa, värjätä lankoja Kukkolan lammastilalla, ostaa leipää Aila Ahopellon kotileipomosta tai kirnuta voita Heikin Tuvassa, muun muassa. Osa palveluista on loppunut, osa elää.

Kuinka Kievarireitti toimi ja mitä se opetti?

”Ei se oikein pakettimatkailuna toiminut, mutta seudulle ja paikallisille palveluille saatiin tunnettuutta. Ennen kaikkea se opetti yhteistyötä, sillä täällä tarvittiin majoitusta Ähtärin eläinpuiston ja Mini-Suomen vuoksi”, Ari Hyvölä muistelee.

”Sitä paitsi reitin yritykset olivat varmaan Suomen ensimmäisiä matkailuyrityksiä internetissä.”

Joukko saattoi olla ehkä aikaansa edellä.

Hyvölää pidetään edelleen ähtäriläisen maatilamatkailun ”lippulaivana”, mutta maailma on muuttunut. Kun 1990-luvulla maatalous oli kannattavaa pääelinkeinona, matkailu, juhlien järjestäminen ja ryhmäruokailut pyörivät siinä sivussa, nyt on päinvastoin. Pääelinkeinona ovat ruokailut, mökit ja metsäbisnes, sillä maatalous on kannattamattomana jäänyt sivuosaan.

Nyt Ari ja Katriina Hyvölän tilalla käy sekä kotimaisia ruokailijaryhmiä että ulkomaisia mökkeilijöitä.

”Kun vie heidät kerran kalaan, he tulevat seuraavalla kerralla viikoksi pelkästään kalastamaan”, kertoo Ari Hyvölä, innokas kuhanpyytäjä itsekin.

Lue myös:

Suomi panostaa kestävään matkailuun – kokeilualueet valittiin tällä viikolla