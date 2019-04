Verkkoapteekkipalvelut laajenevat alkukesällä – kotiinkuljetukset maaseudulla haasteellisia

Apteekkeja maassamme on paljon ja lääkkeitä voi jo ostaa kyläkaupoista.

Tommi Härkönen

Apteekit ovat kuljettaneet lääkkeitä kotiin niin kauan, kuin apteekkari Petteri Pietikäinen muistaa. Maaseudulla pitkät välimatkat asettavat omat haasteensa kuljetuksille.

Verkkoapteekkipalvelut laajenevat alkukesän aikana useille paikkakunnille, kertoo Apteekkariliitto. Liiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler kertoo, että netistä tilattuja lääkkeitä toimittavien apteekkien määrä kasvaa, kun yli 200 apteekkia ottaa käyttöönsä uuden digitaalisen alustan.

Kotiovelle voi uuden palvelun myötä saada sekä reseptivapaita että reseptilääkkeitä muutamassa tunnissa. Voimakkaita reseptikipulääkkeitä tai keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä nettiapteekista ei voi tilata, Sandler sanoo.



Palvelu toimii kokonaan netissä. Sitä ei tarvitse käydä aktivoimassa paikan päällä apteekissa. Palveluun tunnistaudutaan sähköisesti ja reseptilääkkeiden tilaajat voivat saada neuvontaa puhelimessa tai chatissä.

Väärinkäytösten ehkäisemiseksi asiakas saa tilausvaiheessa pin-koodin, jota vastaan kuljettaja luovuttaa lääkkeet. Kuljetuksia hoitavat palvelun luoneen Eezery Enterprisen kuljettajat ja lisäksi esimerkiksi taksikuskit ja muut kuljetusyrittäjät.

Kuljetuksen hinta ei ole vielä tiedossa, mutta Sandlerin mukaan se pyritään pitämään kohtuullisena. Hinnan apteekit määrittelevät itse.

"Esimerkiksi Yliopiston Apteekilla, joka kuljettaa lääkkeitä pääkaupunkiseudulla, saman päivän kuljetus maksaa 5,90 euroa”, Sandler sanoo.



Kihniön apteekin apteekkari Petteri Pietikäiselle kotiinkuljetus on tuttua.

”Jonkinlaista kotiinkuljetusta apteekit ovat harrastaneet niin kauan kuin olen alalla ollut. Esimerkiksi munuaispotilaille saatetaan viedä dialyysinesteitä kotiin asti, koska niitä viedään 10 kilon laatikoissa 20–30 kappaletta kerrallaan noin kahden viikon välein. Itsekin olen niitä paljon vienyt. Aikoinaan dialyysikuljetukset tehtiin veloituksetta jonkinlaisella herrasmiessopimuksella.”

”Kotiinkuljetus ei ole mahdoton ajatus. Se on hyvä juttu niille, joille apteekissa asiointi on hankalaa. Pitää muistaa, että pienessä apteekissa resurssimme ovat rajalliset”, Pietikäinen selventää.

”Maaseudun asukkaiden saavuttaminen on haasteellisempaa, kuin taajama-asukkaiden. Tosin apteekkeja Suomessa on kaiketi enemmän kuin R-kioskeja. Toisaalta apteekit saattavat sijoitella lääkekaappeja esimerkiksi kyläkauppoihin, joten syrjäisemmissäkin paikoissa lääkkeitä on saatavilla, jos asukkaat niin haluavat.”