Ikävä tutkimustulos: Yli 60 prosentilla nuorista on terveyshuolia, joista he eivät pysty puhumaan kellekään

Vaikka monilla nuorilla on murheita, kokee heistä silti 80 prosenttia olevansa onnellisia ja 79 prosenttia terveitä.

Stiina Hovi, Jukka Pasonen

Vaikka kaikki stressi ei olekaan haitallista, voi se myös sellaiseksi muuttua. Haitalliseksi stressi muuttuu silloin, jos se on jatkuvaa ja paineita tulee usealta suunnalta.

Terveysjätti Mehiläisen kyselytutkimuksen mukaan 63 prosentilla nuorista on terveyshuolia, joista ei pysty puhumaan kenellekään. Vaikeimmiksi teemoiksi käsitellä puhumalla nousevat alakuloisuus tai masentuneisuus, stressi ja stressinhallinta, väsymys ja jaksaminen sekä yksinäisyys.

"Edelleen ajatellaan usein kehon ja mielen olevan kaksi itsenäistä toimijaa. Kehon sairastumisesta puhuminen on sallittua, mutta mielen sairastuminen koetaan häpeällisenä. Ihmisen näkeminen kokonaisuutena, yhteiskunnallinen asenteen muutos ja ilmiöiden arkipäiväistyminen ovat hyvin tärkeitä. Jo lapselle on tärkeä rakentua kokemus siitä, että ”minulla on lupa puhua”, Mehiläisen psykologi Riitta Sarpaniemi sanoo tiedotteessa.

Sarpaniemi huomauttaa, että myös yksinäisyydestä puhumista leimaa häpeä.

"Stressi muuttuu haitalliseksi myös silloin, jos siitä ei palaudu enää normaalin kahdeksan tunnin yöunen aikana. Tällöin jaksaminen on nopeasti koetuksella ja se alkaa haitata arkea", Sarpaniemi muistuttaa.

38 prosenttia nuorista on sitä mieltä, ettei heidän elämänsä ole tasapainossa. 55 prosenttia nuorista taas kokee tutkimuksen mukaan, että ympäristön asettamat paineet tuovat stressiä. Yksi ympäristön asettamiin paineisiin vaikuttava tekijä on psykologin mukaan sosiaalinen media.

"Somessa jaetaan parhaita kuvia onnellisista hetkistä. Tästä voi seurata se, että some määrittelee nuorelle riittävän hyvän ja hyväksytyn ihmisen mallin. Ihmiskuva voi jäädä kapeaksi ja nuori kasvaa liian ahtaassa tilassa", hän sanoo.

Vaikka monilla nuorilla on murheita, silti 80 prosenttia heistä kokee olevansa onnellisia ja 79 prosenttia terveitä. Elämä myös tarjoaa 78 prosentille nuorista hetkiä, joista löytyy iloa.

Omaan ulkonäköönsä on tyytyväisiä 73 prosenttia kyselytutkimuksen vastaajista.

Mehiläisen teettämä tutkimus toteutettiin 13.–27. helmikuuta Taloustutkimuksen koordinoimana Dynatan internet-paneelissa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 15–34 -vuotiaat. Vastaajia on yhteensä 1003. Otos on valtakunnallisesti edustava.